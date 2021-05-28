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В Северодвинске начнутся испытания атомной подлодки «Новосибирск»

Субмарины строит завод «Севмаш»

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Строительство подлодки началось еще в 2013 году

Строительство подлодки началось еще в 2013 году

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В Северодвинске начнутся испытания первой серийной атомной подводной лодки 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск», сообщает ТАСС. Издание со ссылкой на свой источник заявляет, что заводские ходовые испытания начнутся уже в конце июня.

— Затем последуют государственные испытания, в ходе которых субмарина выполнит стрельбу ракетами «Оникс» и «Калибр-ПЛ», — говорится в сообщении ТАСС.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос на завод «Севмаш» с просьюой уточнить информацию.

Сейчас на заводе «Севмаш» строятся семь субмарин проекта 885М. Создание подводной лодки «Новосибирск» началось еще в 2013 году. Тогда планировалось, что ее построят за пять лет, но в итоге сроки откладывались вплоть до 2021 года. Предыдущую подлодку «Новосибирск» ранее уже утилизировали.

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атомная подлодкаатомная подлодка «Новосибирск»
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