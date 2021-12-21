В Новосибирске водителю BMW X5 вынесли приговор за сбитого насмерть 12-летнего мальчика

21 декабря Октябрьский районный суд Новосибирска провозгласил приговор 41-летнему Ясину Гасанову. Мужчину признали виновным в смерти 12-летнего мальчика.
— Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сообщили в Октябрьском суде.
Кроме того, Гасанова на 2 года и 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 1 500 000 рублей суд удовлетворил частично. Потерпевшая сторона требовала 10 миллионов, сам Гасанов назвал сумму завышенной.
Авария случилась 5 июня 2021 года на пересечении улиц Никитина и Короленко. BMW X6 насмерть сбил 12-летнего ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Мальчик погиб на месте. Предварительно установлено, что водитель BMW поехал на красный сигнал светофора.
Позже очевидцы рассказали, что маму погибшего увезли на скорой: женщина потеряла сознание. За рулем машины был 41-летний Ясин Гасанов. На следующий день на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). 7 июня Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал мужчину до 3 августа.