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В новосибирском ТЦ установили 20-метровую живую ель, несмотря на возмущения жителей

Срубленное живое дерево вызвало волну негодования

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Елку установили и украсили

Елку установили и украсили

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Сегодня, 20 декабря, в новосибирском Академгородке в ТРЦ «Эдем» на улице Кутателадзе, 4/4 установили 20-метровую живую ель. Дерево привезли в торговый центр 17 декабря.

— Обычно под ней еще фотозону устанавливают, — рассказала местная жительница.

Ранее срубленная живая ель вызвала волну возмущения.

— А могло бы дерево жить и расти. Что же вы делаете, люди! Хотите праздника и нового счастья, водя папуасские хороводы вокруг умирающего дерева? — писали жители в соцсетях.

Горожане посчитали, что сруб живого дерева причинил серьезный вред природе

Горожане посчитали, что сруб живого дерева причинил серьезный вред природе

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Ранее представитель компании «Братья Ёлкины», которая занималась установкой этой ели в ТРК «Эдем», ответил НГС, что от этой гигантской ели хозяевам участка пришлось бы избавляться в любом случае. Но дереву выпала лучшая участь — его могли бы просто пустить на дрова.

— Это очень распространенная практика. Мы каждый год ставим туда живую елку — уже шесть лет. И в Кремле ставят живую елку, и много где. Как я понял, главный вопрос от людей — наносит ли это ущерб живой природе? Ответ: нет. Потому что деревья мы подбираем летом на тех участках, где люди хотят по разным причинам от дерева избавиться. Например, это дерево располагалось на участке, который купила семейная пара. Участок был довольно поросший. Это дерево было 20 с лишним метров в высоту, аварийно-опасным для их дома, — пояснил руководитель компании Владимир Колесниченко.

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