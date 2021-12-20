В новосибирском ТЦ установили 20-метровую живую ель, несмотря на возмущения жителей

— Это очень распространенная практика. Мы каждый год ставим туда живую елку — уже шесть лет. И в Кремле ставят живую елку, и много где. Как я понял, главный вопрос от людей — наносит ли это ущерб живой природе? Ответ: нет. Потому что деревья мы подбираем летом на тех участках, где люди хотят по разным причинам от дерева избавиться. Например, это дерево располагалось на участке, который купила семейная пара. Участок был довольно поросший. Это дерево было 20 с лишним метров в высоту, аварийно-опасным для их дома, — пояснил руководитель компании Владимир Колесниченко.

Вчера, 19 декабря, скандальный каток у оперного открыли во второй раз. 18 декабря он приостанавливал работу из-за погодных условий.