6 декабря понедельник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 73.74
eur 83.24
Тема дняПрогулка с комментатором НГС по МЖК
Все новости
Все новости

«Остро воспринимаю критику "лохматых экспертов"»: мэр Новосибирска — о неместных, которые ругают город

Мэр считает, что заезжие критики делают деньги на своих оценках

317
3Обсудить

Поделиться

Анатолий Локоть сказал, что считает Новосибирск своей родиной и его задевает мнение тех, кто не живет в городе, но критикует его. К числу таких можно отнести блогера Илью Варламова

Анатолий Локоть сказал, что считает Новосибирск своей родиной и его задевает мнение тех, кто не живет в городе, но критикует его. К числу таких можно отнести блогера Илью Варламова

Поделиться

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о своем отношении к критике, отвечая на вопрос о том, с чем у него ассоциируется город:

— Чем старше я становлюсь, тем больше отношусь к Новосибирску как к своей родине. Я родился и вырос здесь, учился здесь, здесь состоялась моя карьера. Это чувство сродни чувств к родителям. Поэтому я очень остро воспринимаю критику некоторых, так называемых, «лохматых экспертов», которые никогда не жили и ничего не знают про город. Но приезжают и на этой критике зарабатывают деньги и вырабатывают комплекс неполноценности у города. Я очень остро это чувствую. Я принимаю критику от новосибирцев и направляю усилия, чтобы всю свою работу построить на этом плане, — заявил Анатолий Локоть вчера, 5 декабря, в интервью «Вестям Новосибирск».

Кого именно градоначальник называл «лохматыми экспертами», досконально неизвестно. Начальник департамента информационной политики Михаил Столяров затруднился пояснить эту информацию в разговоре с корреспондентом НГС, но обещал уточнить это у мэра при возможности.

Под описание неместного эксперта-критика с богатой шевелюрой больше всего подходит кудрявый московский блогер и урбанист Илья Варламов. За последнее время он называл «всратыми» остановочные павильоны, которые закупил город, отчитал мэрию за плохую уборку снега (а потом еще раз). Кроме того, блогер называл Новосибирск самым грязным городом России, высмеивал затопленные улицы весной и даже полемизировал с авторедактором НГС о необходимости дорожных развязок.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

критикаурбанистика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться