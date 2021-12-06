«Остро воспринимаю критику "лохматых экспертов"»: мэр Новосибирска — о неместных, которые ругают город

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о своем отношении к критике, отвечая на вопрос о том, с чем у него ассоциируется город:

— Чем старше я становлюсь, тем больше отношусь к Новосибирску как к своей родине. Я родился и вырос здесь, учился здесь, здесь состоялась моя карьера. Это чувство сродни чувств к родителям. Поэтому я очень остро воспринимаю критику некоторых, так называемых, «лохматых экспертов», которые никогда не жили и ничего не знают про город. Но приезжают и на этой критике зарабатывают деньги и вырабатывают комплекс неполноценности у города. Я очень остро это чувствую. Я принимаю критику от новосибирцев и направляю усилия, чтобы всю свою работу построить на этом плане, — заявил Анатолий Локоть вчера, 5 декабря, в интервью «Вестям Новосибирск».