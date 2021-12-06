«Остро воспринимаю критику "лохматых экспертов"»: мэр Новосибирска — о неместных, которые ругают город

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о своем отношении к критике, отвечая на вопрос о том, с чем у него ассоциируется город:
— Чем старше я становлюсь, тем больше отношусь к Новосибирску как к своей родине. Я родился и вырос здесь, учился здесь, здесь состоялась моя карьера. Это чувство сродни чувств к родителям. Поэтому я очень остро воспринимаю критику некоторых, так называемых, «лохматых экспертов», которые никогда не жили и ничего не знают про город. Но приезжают и на этой критике зарабатывают деньги и вырабатывают комплекс неполноценности у города. Я очень остро это чувствую. Я принимаю критику от новосибирцев и направляю усилия, чтобы всю свою работу построить на этом плане, — заявил Анатолий Локоть вчера, 5 декабря, в интервью «Вестям Новосибирск».
Кого именно градоначальник называл «лохматыми экспертами», досконально неизвестно. Начальник департамента информационной политики Михаил Столяров затруднился пояснить эту информацию в разговоре с корреспондентом НГС, но обещал уточнить это у мэра при возможности.
Под описание неместного эксперта-критика с богатой шевелюрой больше всего подходит кудрявый московский блогер и урбанист Илья Варламов. За последнее время он называл «всратыми» остановочные павильоны, которые закупил город, отчитал мэрию за плохую уборку снега (а потом еще раз). Кроме того, блогер называл Новосибирск самым грязным городом России, высмеивал затопленные улицы весной и даже полемизировал с авторедактором НГС о необходимости дорожных развязок.