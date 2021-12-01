Строители ЛДС в Новосибирске отказались объяснять, почему на крышу новой арены вышли люди с плакатом SOS

Строители ЛДС в Новосибирске отказались объяснять, почему на крышу стройки вышли люди с плакатами с надписью SOS.

29 ноября в редакцию НГС прислали фотографии, на которых на крыше стройки находятся люди, в руках одного из них виден плакат с просьбой о помощи.

В тот день генеральный подрядчик стройки прокомментировать ситуацию затруднился. В компании ООО «ЭлинАльфа» сначала уточнили, что ничего не знают об этом, и предположили, что это чья-то шутка, и пообещали дать комментарий позднее. Однако в назначенный срок пояснения так и не поступили.