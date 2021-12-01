Строители ЛДС в Новосибирске отказались объяснять, почему на крышу новой арены вышли люди с плакатом SOS

Строители ЛДС в Новосибирске отказались объяснять, почему на крышу стройки вышли люди с плакатами с надписью SOS.
29 ноября в редакцию НГС прислали фотографии, на которых на крыше стройки находятся люди, в руках одного из них виден плакат с просьбой о помощи.
В тот день генеральный подрядчик стройки прокомментировать ситуацию затруднился. В компании ООО «ЭлинАльфа» сначала уточнили, что ничего не знают об этом, и предположили, что это чья-то шутка, и пообещали дать комментарий позднее. Однако в назначенный срок пояснения так и не поступили.
— Обращайтесь к заказчику (ГКУ НСО «Арена». — Прим. ред.). Если заказчик даст добро на разглашение, тогда мы прокомментируем. Я больше ничего говорить не буду, — сказала секретарь руководителя по строительству компании «ЭлинАльфа» Ирина Стоянова.
В свою очередь, в ГКУ «Арена» удивились этому заявлению.
— Площадка была передана в их («ЭлинАльфа». — Прим. ред.) пользование, и мы не знаем, что там происходит. Сам по себе этот инцидент за собой ничего не повлек, поэтому на стройке это не отразится, — секретарь руководителя ГКУ НСО «Арена» Татьяна Ташлыкова.
НГС направил официальные запросы в ООО «ЭлинАльфа», ГКУ НСО «Арена» и правительство НСО с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ледовую арену в Новосибирске возводят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, в итоге свою кандидатуру выставила санкт-петербургская компания «ЭлинАльфа». Она и стала генеральным подрядчиком стройки. Специально для возведения ЛДС правительство НСО создало ГКУ «Арена» — учреждение действует в качестве заказчика. Субподрядчиком «ЭлинАльфы» выступает «Строймонтаж».
Строители нового ледового дворца ранее заявляли о проблемах с выплатами, после этого «Строймонтаж» подавал на банкротство. Кроме того, они допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно. На связь «ЭлинАльфы» и «Строймонтажа» обратило внимание издание «Тайга.инфо».
«Строймонтаж» сейчас принадлежит Михаилу Воловичу, а до 2017 года компанией владел Виталий Шиковец. Он был директором еще одного ООО «Строймонтаж», зарегистрированного в Брянске, — совладельцем этой компании числился Борис Билсагаев. Билсагаев был генеральным директором «ЭлинАльфы» до середины 2018 года. Потом его сменил Алексей Грибан.
В октябре сложности со строительством новой ледовой арены признали и в Заксобрании региона.
— Есть проблемы, это точно. Проблема одна — мы уходим в зиму. Но предпринимаются все возможные меры, и надеюсь, что мы успеем в срок.
Ранее мы подробно рассказывали о проблемах стройки.
«ЭлинАльфа» строит ледовую арену не первый раз. В 2016 году компания стала генподрядчиком строительства ЛДС в Красноярске за 3,1 миллиарда рублей. Объект возводился к Универсиаде 2019 года.
Год спустя после события в 2020 году Региональный центр спортивных сооружений Красноярска подал «ЭлинАльфе» иск об обязательстве устранить дефекты на стройке. Например, в новой ледовой арене протекал фасад и кровля, гулял сквозняк, «зависали» АРМ, деформировался пол и напольные покрытия, не были установлены видеокамеры. Судя по картотеке Арбитражного суда, разбирательство идет до сих пор.
Проект площадки в Новосибирске гораздо более масштабный. Если красноярская арена рассчитана на 3,5 тысячи человек, то планируемая вместимость новосибирской — больше 10 тысяч.
До арены в Красноярске «ЭлинАльфа» строила крытый каток в Стрежевом Томской области. Тогда заказчику тоже пришлось судиться с компанией из-за выявленных дефектов. Среди недочетов, указанных в иске, были «ненадлежащая герметизация» профлистов на крыше, отсутствие гидроизоляции, «неравномерная толщина утеплителя» на крыше, другие.
На этом список скандалов, в которых засветилась компания «ЭлинАльфа», не заканчивается. В 2017 году в Екатеринбурге компания проводила реконструкцию стадиона «Уралмаш». Изначально стоимость работ составляла 590 миллионов рублей, позднее ее пересмотрели, цена выросла до 570,3 миллиона рублей. Большую часть расходов взял на себя областной бюджет. Но подрядчик заявил, затраты составили около 657 миллионов, и потребовал возместить разницу.
Суд в удовлетворении иска отказал. В то же время Счетная палата Свердловской области выяснила, что часть бюджетных средств на реконструкции потратили незаконно, а стоимость многих материалов оказалась завышенной. Тогда уже заказчик стройки, «Уральская футбольная академия», подал иск к «ЭлинАльфе» на 23,2 миллиона рублей.