Город на костях: какие дома в Новосибирске построены на месте кладбищ и как они там появились

Деревенские погосты



В территорию города сегодня входит 12 старых сел и деревень, расположенных по двум берегам Оби, почти у каждой было свое кладбище. В начале XVIII века на берегу Оби было поселение под названием Никольский погост, потом на его месте образовалось Кривощёково. В 2018 году археологи обнаружили, что захоронения здесь уходят даже под фундамент построенной в конце XIX века церкви, а самое старое из них датировали концом XVII века. Причем старое кладбище было многоконфессиональным: здесь нашли и православные, и старообрядческие, и католические нательные крестики, были даже мусульманские захоронения. Сегодня над ними строят пролеты нового моста.



В XIX веке, когда деревня разрослась, кладбище появилось на другом ее конце, в северной части. Жительница одного из частных домов, которые спустя много лет построили на месте захоронений, рассказывала Константину Голодяеву, что на огороде ее семья находила старые останки.



— Она в детстве находила косички, перевязанные бантиками, а когда пыталась взять их в руки, они рассыпались. Говорила, что они уже привыкли и не замечают этой жути, а когда обратились в райисполком, им сказали, мол, не волнуйтесь, это колчаковцы, враги, они никому не интересны. На самом деле это было кладбище XIX века, — говорит краевед.