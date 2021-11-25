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В НСО аквапаркам и павильонам зоопарка разрешили работать с проверкой QR-кодов

Сотрудники этих учреждений также должны быть вакцинированными от ковида

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Во время простоя воду в аквапарке не спускали

Во время простоя воду в аквапарке не спускали

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В НСО аквапаркам и павильонам зоопарка разрешили работать по QR-кодам

В Новосибирской области снимают ограничения для аквапарков, закрытых павильонов зоопарка и увеличивают наполняемость залов.

— Доступ граждан в аквапарки, павильоны зоопарка и на культурно-массовые мероприятия с одномоментным присутствием зрителей в количестве 70% от проектной вместимости залов будет осуществляться по системе QR-кодов, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. — Кроме того, все работники организаций, задействованные в осуществлении деятельности должны иметь QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

Изменения в постановление одобрил губернатор Андрей Травников на внеочередном заседании правительства 25 ноября.

О том, что наполняемость залов планируют увеличить с 50% до 70% сообщалось еще в понедельник, 22 ноября, на оперативном совещании при губернаторе.

Помимо QR-кода, гости могут предоставить сертификат о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, справку, подтверждающую, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

Подписанное постановление должно появится на сайте правительства Новосибирской области и будет действовать с момента опубликования.

СЮЖЕТ

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Новосибирский аквапарк «Аквамир» был закрыт для посетителей с 30 октября по постановлению правительства региона из-за ковидной ситуации. Возможности открытия вчера оценил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров, который приехал в учреждение с проверкой.

А пока остальная страна обсуждает введение QR-кодов в общественном транспорте, в Татарстане новые правила начали действовать с этого понедельника, 22 ноября.

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