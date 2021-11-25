В НСО аквапаркам и павильонам зоопарка разрешили работать с проверкой QR-кодов

Изменения в постановление одобрил губернатор Андрей Травников на внеочередном заседании правительства 25 ноября.

О том, что наполняемость залов планируют увеличить с 50% до 70% сообщалось еще в понедельник, 22 ноября, на оперативном совещании при губернаторе.

Помимо QR-кода, гости могут предоставить сертификат о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, справку, подтверждающую, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

Подписанное постановление должно появится на сайте правительства Новосибирской области и будет действовать с момента опубликования.