В Новосибирской области решили ослабить антиковидные ограничения

В Новосибирской области оперативный штаб подготовит документы для увеличения заполняемости залов мероприятиями с 50% до 70%.
— Несмотря на то, что ситуация остается напряженной, вышли на хорошие темпы вакцинирования. На позапрошлой неделе в Роспотребнадзор поступили дополнительные рекомендации по условиям увеличения заполняемости залов, учреждений культуры и спорта до 70%. С учетом хорошей кампании по вакцинированию считаю возможным воспользоваться этими рекомендациями и попрошу оперативный штаб подготовить решение о внесении изменений в наши нормативы акты, — заявил сегодня, 22 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания.
По словам Натальи Ильиных, заместителя главы Роспотребнадзора НСО, в регионе впервые за два месяца зафиксировали снижение заболеваемости. На прошлой неделе показатель уменьшился на 0,6%.
Накануне, 21 ноября, в Новосибирске горожане собрались у монумента Славы, чтобы провести митинг против QR-кодов и обязательной вакцинации. На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, и одна из участниц попыталась изгнать из него чертей. Посмотрите в фоторепортаже, как проходило мероприятие.