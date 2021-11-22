В Новосибирской области решили ослабить антиковидные ограничения

В Новосибирской области оперативный штаб подготовит документы для увеличения заполняемости залов мероприятиями с 50% до 70%.



— Несмотря на то, что ситуация остается напряженной, вышли на хорошие темпы вакцинирования. На позапрошлой неделе в Роспотребнадзор поступили дополнительные рекомендации по условиям увеличения заполняемости залов, учреждений культуры и спорта до 70%. С учетом хорошей кампании по вакцинированию считаю возможным воспользоваться этими рекомендациями и попрошу оперативный штаб подготовить решение о внесении изменений в наши нормативы акты, — заявил сегодня, 22 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания.

