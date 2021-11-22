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В Новосибирской области решили ослабить антиковидные ограничения

Такое решение приняли из-за темпов вакцинации

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Заполняемость увеличат в учреждениях культуры

Заполняемость увеличат в учреждениях культуры

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В Новосибирской области оперативный штаб подготовит документы для увеличения заполняемости залов мероприятиями с 50% до 70%.

— Несмотря на то, что ситуация остается напряженной, вышли на хорошие темпы вакцинирования. На позапрошлой неделе в Роспотребнадзор поступили дополнительные рекомендации по условиям увеличения заполняемости залов, учреждений культуры и спорта до 70%. С учетом хорошей кампании по вакцинированию считаю возможным воспользоваться этими рекомендациями и попрошу оперативный штаб подготовить решение о внесении изменений в наши нормативы акты, — заявил сегодня, 22 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания.

По словам Натальи Ильиных, заместителя главы Роспотребнадзора НСО, в регионе впервые за два месяца зафиксировали снижение заболеваемости. На прошлой неделе показатель уменьшился на 0,6%.

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Накануне, 21 ноября, в Новосибирске горожане собрались у монумента Славы, чтобы провести митинг против QR-кодов и обязательной вакцинации. На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, и одна из участниц попыталась изгнать из него чертей. Посмотрите в фоторепортаже, как проходило мероприятие.

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Андрей ТравниковРоспотребнадзорстатистикакоронавирусковид
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