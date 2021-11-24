Аквапарк в Новосибирске месяц работает без посетителей — систему водоподготовки нельзя остановить

Новосибирский аквапарк «Аквамир» закрыт для посетителей с 30 октября по постановлению правительства региона из-за ковидной ситуации. Но несмотря на это, система водоподготовки должна постоянно функционировать. Заведение несет убытки, а его администрация рассчитывает, что скоро «Аквамиру» разрешат открыться для посетителей QR-кодами.

Сегодня возможности открытия оценил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров, который 24 ноября проверил «Аквамир». Пока дата открытия аквапарка неизвестна, но министр сообщил, что этот вопрос поднимут на заседании правительства.