Аквапарк в Новосибирске месяц работает без посетителей — систему водоподготовки нельзя остановить

В Новосибирске аквапарк уже месяц вынужден работать без посетителей
Новосибирский аквапарк «Аквамир» закрыт для посетителей с 30 октября по постановлению правительства региона из-за ковидной ситуации. Но несмотря на это, система водоподготовки должна постоянно функционировать. Заведение несет убытки, а его администрация рассчитывает, что скоро «Аквамиру» разрешат открыться для посетителей QR-кодами.
Сегодня возможности открытия оценил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров, который 24 ноября проверил «Аквамир». Пока дата открытия аквапарка неизвестна, но министр сообщил, что этот вопрос поднимут на заседании правительства.
Как справляется «Аквамир»
Как рассказал главный инженер Даниил Калименко, часть аквапарка продолжает работать.
— Мы не можем остановить систему водоподготовки. Несем затраты на электроэнергию. Купол должен постоянно поддерживаться в определенной влажности. Так что, хоть мы и не принимаем гостей, мы несем затраты на электрическую энергию, персоналу выплачиваем. Тяжело переживаем ограничения, — рассказал главный инженер.
Некоторые сотрудники во время простоя были в оплачиваемых отпусках, часть же продолжали работать.
— Сейчас мы готовимся, чтобы принять гостей в соответствии со всеми требованиями. На каждой рамке охраны будет находиться человек с телефоном, который будет считывать QR-код. В холле у нас налажено распределение потоков. Будем стараться быстро запускать людей. При наших площадях, я думаю, у нас не будет большого столпотворения. У нас есть аппараты, которые обеззараживают воздух. Установлены диспенсеры, которыми можно обработать руки. У нас проверяется температура, даются маски. Все сотрудники у нас прошли вакцинацию, — сообщил главный администратор «Аквамира» Денис Сурков.
«Готовы к внеочередным заседаниям»
Министр промышленности Андрей Гончаров проверил, насколько «Аквамир» готов к принятию гостей. Он показал свой QR-код и прошелся по всей территории парка. В итоге министр пришел к выводу, что парк может быть открыт для посетителей, но точная дата пока неизвестна.
— Все ограничительные решения мы основываем на рекомендациях Роспотребнадзора и главного санитарного врача региона. Приостановка аквапарка не первая за весь период пандемии и была связана с тем, что скопление большого количества людей и их контакт приводят к распространению коронавируса. Мы надеемся, что в ближайшее время мы снимем ограничивающие меры с аквапарков и закрытых павильонов зоопарка, чтобы допустить туда посетителей. Понимая, что проводится дезинфекция, температурный контроль, принимаются меры, чтобы разнести людские потоки, — сообщил министр промышленности.
Документ для снятия ограничений с аквапарков, как сообщил Андрей Гончаров, готовится, и в скором времени решение будет принято.
— Такие решения мы принимаем оперативно, и, учитывая непростую ситуацию для бизнеса, мы готовы к внеочередным заседаниям, — рассказал министр промышленности.
СЮЖЕТ
В августе Новосибирское ООО «Аквапарк "Аквамир"» подало заявление о банкротстве. Иск появился на сайте Арбитражного суда. Сумма долга составила более 2,2 миллиарда рублей.
Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров 10 ноября в обед проверил соблюдение антикоронавирусных мер в барном пространстве BlaBlaBar.