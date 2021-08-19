Новосибирский аквапарк подал на самобанкротство

Новосибирский аквапарк решил объявить себя банкротом
Новосибирское ООО «Аквапарк «Аквамир»» подало заявление о банкротстве. Иск появился на сайте Арбитражного суда. Сумма долга составила более 2,2 миллиардов рублей.
Как следует из картотеки дел, компания подала заявление 18 августа. По данным «Контур.Фокуса», «Аквамир» оказывает консультационные и информационные услуги. Соучредитель компании Петр Овчинников также является директором ООО «Кварсис».
В конце прошлого года Арбитражный суд открыл производство по делу о банкротстве Петра Овчинникова. Вместе с ним процедуру банкротства начали проходить компании, входящие в группу «Кварсис». Среди них, в частности, «ВДТ строй», который эксплуатировал новосибирский аквапарк.
Зимой этого года в аквапарк «Аквамир» на Яринской, 8 пришли полицейские и не пускали персонал на работу. Сотрудники аквапарка заявили о рейдерском захвате.
Заместитель конкурсного управляющего по банкротству рассказал, что во время процедуры банкротства выяснилось, что аквапарк сдавался в аренду компании ООО «Глобал» по заниженной стоимости. Из-за этого управляющий расторг договор аренды с «Глобал» и предупредил об этом фирму еще 11 декабря. К 25 января «Глобал» должны были уведомить сотрудников и освободить помещения, но не сделали этого. Подробности ситуации очитайте в нашей онлайн-трансляции.