Крах валютной ипотеки и ЖК с налетом Европы: что было с недвижимостью в шаге от ковидной эпохи

Как отмечает заместитель гендиректора компании «АРЕВЕРА-недвижимость» Ирина Томаровская из Красноярска, в регионах ситуация стабилизировалась уже в 2015 году: ставки падали по чуть-чуть и постепенно пришли к 12–13,5%. В то же время правительство объявило о запуске той самой программы ипотеки с государственной поддержкой.



— Это очень серьезно повлияло на положительную динамику продаж на рынке. Начался отличный период во всех отношениях: московские девелоперы пошли в регионы, региональные компании окрепли, у них появился хороший капитал, они его начали вкладывать в дело, появились миллиардные обороты, — объясняет директор компании «Маркетинг-Консультант», автор серии книг «Библиотека девелопера» Сергей Разуваев.



Первая программа государственной ипотеки распространялась на 2016 год и подразумевала выдачу займов на покупку жилья в новостройках не выше 12%. В дальнейшем государство запустило еще несколько льготных программ, рассчитанные на разные категории населения. Так, 2018 году заработала программа семейной ипотеки под 6%. Ею могли (и, кстати, до сих пор могут) воспользоваться семьи, где с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Появились проекты с государственным субсидированием, которые имели географическую привязку. Например, дальневосточная ипотека: по ней с 2019 года семьи могут взять кредит под 2% на территории всего Дальневосточного округа.



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