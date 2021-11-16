Жителей Новосибирска попросили оценить экологию города. Почти половина назвали ее «нормальной»

Исследовательский центр портала SuperJob опубликовал данные опроса об экологической ситуации в городах России с населением более 500 тысяч человек. Респондентов просили оценить качество воздуха, воды, продуктов питания, утилизации мусора и чистоты.

Так, в Новосибирске на вопрос о том, как жители оценивают качество воздуха, 42% опрошенных ответили, что нормально, 13% — хорошо и 35% — плохо. При этом год назад недовольных было меньше: плохо экологическую ситуацию тогда оценили всего 23% горожан.