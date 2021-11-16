Жителей Новосибирска попросили оценить экологию города. Почти половина назвали ее «нормальной»

Качество воздуха в Новосибирске оценили жители города
Исследовательский центр портала SuperJob опубликовал данные опроса об экологической ситуации в городах России с населением более 500 тысяч человек. Респондентов просили оценить качество воздуха, воды, продуктов питания, утилизации мусора и чистоты.
Так, в Новосибирске на вопрос о том, как жители оценивают качество воздуха, 42% опрошенных ответили, что нормально, 13% — хорошо и 35% — плохо. При этом год назад недовольных было меньше: плохо экологическую ситуацию тогда оценили всего 23% горожан.
Также в 3,4 балла по пятибалльной шкале жители Новосибирска оценили качество воды, что является высоким показателем среди других мегаполисов. Такую же оценку получили продукты питания. А вот утилизации отходов горожане поставили только 2,8 балла из 5.
Новосибирцы часто жалуются на качество воздуха. Так, в конце октября из-за смога в городе было объявлено штормовое предупреждение.