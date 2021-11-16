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Жителей Новосибирска попросили оценить экологию города. Почти половина назвали ее «нормальной»

Однако 35% недовольны

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В прошлом году недовольных было в полтора раза меньше

В прошлом году недовольных было в полтора раза меньше

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Качество воздуха в Новосибирске оценили жители города

Исследовательский центр портала SuperJob опубликовал данные опроса об экологической ситуации в городах России с населением более 500 тысяч человек. Респондентов просили оценить качество воздуха, воды, продуктов питания, утилизации мусора и чистоты.

Так, в Новосибирске на вопрос о том, как жители оценивают качество воздуха, 42% опрошенных ответили, что нормально, 13% — хорошо и 35% — плохо. При этом год назад недовольных было меньше: плохо экологическую ситуацию тогда оценили всего 23% горожан.

Также в 3,4 балла по пятибалльной шкале жители Новосибирска оценили качество воды, что является высоким показателем среди других мегаполисов. Такую же оценку получили продукты питания. А вот утилизации отходов горожане поставили только 2,8 балла из 5.

Новосибирцы часто жалуются на качество воздуха. Так, в конце октября из-за смога в городе было объявлено штормовое предупреждение.

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качество воздухарейтингэкология
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