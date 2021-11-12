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Вице-премьер РФ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Новосибирской области

За неделю наш регион перешел из оранжевой в красную зону

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За сутки от ковида в регионе умерли 11 человек

За сутки от ковида в регионе умерли 11 человек

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Об ухудшении ситуации с ковидом в НСО сообщила Татьяна Голикова

В пятницу, 12 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в пяти регионах России за неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции значительно ухудшилась. В этот список попал и наш регион.

— Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала Стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону, — цитирует слова вице-премьера ТАСС.

Также, по приведенным данным оперативного штаба, положение улучшилось в Республике Калмыкия и Республике Тыва — там цвет на тепловой карте сменился с красного на оранжевый.

Сегодня в Новосибирской области установлен новый антирекорд: за день коронавирусом заболели 407 человек.

СЮЖЕТ

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Вы всё еще думаете, что в реанимацию с новой коронавирусной инфекцией попадают пожилые с букетом сопутствующих заболеваний? К сожалению, в третий и четвертый подъем вирус переключился на молодых и в целом здоровых. По какому пути пошел COVID-19 и что будет дальше? Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ответил на эти вопросы.

Также в Новосибирске теперь даже на корпоративы в ресторанах потребуются QR-коды. Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите.

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Татьяна Голиковакоронавирус в Новосибирскезаболеваемость COVID-19
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