Вице-премьер РФ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Новосибирской области

Об ухудшении ситуации с ковидом в НСО сообщила Татьяна Голикова
В пятницу, 12 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в пяти регионах России за неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции значительно ухудшилась. В этот список попал и наш регион.
— Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала Стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону, — цитирует слова вице-премьера ТАСС.
Также, по приведенным данным оперативного штаба, положение улучшилось в Республике Калмыкия и Республике Тыва — там цвет на тепловой карте сменился с красного на оранжевый.
Сегодня в Новосибирской области установлен новый антирекорд: за день коронавирусом заболели 407 человек.
Вы всё еще думаете, что в реанимацию с новой коронавирусной инфекцией попадают пожилые с букетом сопутствующих заболеваний? К сожалению, в третий и четвертый подъем вирус переключился на молодых и в целом здоровых. По какому пути пошел COVID-19 и что будет дальше? Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ответил на эти вопросы.
Также в Новосибирске теперь даже на корпоративы в ресторанах потребуются QR-коды. Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите.