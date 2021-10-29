Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до конца года

Режим повышенной готовности в регионе действует с марта 2020 года. С 30 октября в городе начнут спрашивать QR-коды, а заведения не будут работать с 23:00 до 06:00. Мы узнали, как будет работать система QR-кодов в разных учреждениях и распространяется ли запрет на крупные торгово-развлекательные центры.