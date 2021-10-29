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Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до конца года

Также власти отправили на самоизоляцию всех новосибирцев старше 65 лет, кто не сделал прививку от ковида

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Спецрежим в регионе действует с марта 2020 года

Спецрежим в регионе действует с марта 2020 года

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Режим повышенной готовности в Новосибирске продлен до 31 декабря 2021 года

Губернатор области Андрей Травников подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 31 декабря. Документ появился на сайте правительства Новосибирской области.

Кроме того, в постановлении указано о самоизоляции для людей старше 65 лет.

— Гражданам в возрасте старше 65 лет, не прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID 19), соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в массовых мероприятиях, — говорится в постановлении.

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СЮЖЕТ

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Режим повышенной готовности в регионе действует с марта 2020 года. С 30 октября в городе начнут спрашивать QR-коды, а заведения не будут работать с 23:00 до 06:00. Мы узнали, как будет работать система QR-кодов в разных учреждениях и распространяется ли запрет на крупные торгово-развлекательные центры.

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коронавирус в Новосибирскездоровье
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