Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до конца года

Режим повышенной готовности в Новосибирске продлен до 31 декабря 2021 года
Губернатор области Андрей Травников подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 31 декабря. Документ появился на сайте правительства Новосибирской области.
Кроме того, в постановлении указано о самоизоляции для людей старше 65 лет.
— Гражданам в возрасте старше 65 лет, не прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID 19), соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в массовых мероприятиях, — говорится в постановлении.
Режим повышенной готовности в регионе действует с марта 2020 года. С 30 октября в городе начнут спрашивать QR-коды, а заведения не будут работать с 23:00 до 06:00. Мы узнали, как будет работать система QR-кодов в разных учреждениях и распространяется ли запрет на крупные торгово-развлекательные центры.