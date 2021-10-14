Придется ходить с паспортом: власти объяснили, как будут проверять QR-коды в НСО

Информация о том, что в Новосибирской области введут систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций, стало известно 12 октября. Позже власти назвали список мест, где нужно будет предъявлять код, и дату, когда они начнут действовать. Позже Роспотребнадзор НСО опубликовал список профессий, сотрудники которых должны обязательно пройти вакцинацию от ковид. НГС изучил этот перечень.