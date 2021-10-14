Придется ходить с паспортом: власти объяснили, как будут проверять QR-коды в НСО

От новосибирцев на мероприятиях вместе с QR-кодом будут требовать паспорт
В Новосибирской области QR-коды о наличии прививки от коронавируса будут проверять сотрудники учреждений, которые организовывают мероприятия. При этом посетители должны предъявлять паспорт.
— Проверяют непосредственно сотрудники учреждений. Так же, как заходим по электронным билетам, например, в кинотеатры. Тот же самый контроль на входе сотрудниками, — объяснил сегодня, 14 октября, министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь во время брифинга.
Он ответил, что для проверки QR-кодов проверяющим не нужно специальное оборудование. Необходим смартфон с функцией чтения таких кодов. Если ее нет, можно скачать бесплатное приложение.
— Помимо QR-кода, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, — добавил Цукарь.
СЮЖЕТ
Информация о том, что в Новосибирской области введут систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций, стало известно 12 октября. Позже власти назвали список мест, где нужно будет предъявлять код, и дату, когда они начнут действовать. Позже Роспотребнадзор НСО опубликовал список профессий, сотрудники которых должны обязательно пройти вакцинацию от ковид. НГС изучил этот перечень.