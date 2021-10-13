На новом ЛДС в Новосибирске приступили к утеплению кровли

На тренировочной арене нового ЛДС в Новосибирске началось устройство фальцевой кровли. Об этом сообщили сегодня, 13 октября , на сайте правительства НСО.



Работы на объекте выполняет генподрядчик ООО «ЭлинАльфа». Его работу проверили министр строительства НСО Иван Шмидт и председатель комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Александр Терепа.