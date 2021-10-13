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На новом ЛДС в Новосибирске приступили к утеплению кровли

Ввести объект в эксплуатацию планируют осенью 2022 года

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Сейчас на объекте работают около 550 человек

Сейчас на объекте работают около 550 человек

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На тренировочной арене нового ЛДС в Новосибирске началось устройство фальцевой кровли. Об этом сообщили сегодня, 13 октября, на сайте правительства НСО.

Работы на объекте выполняет генподрядчик ООО «ЭлинАльфа». Его работу проверили министр строительства НСО Иван Шмидт и председатель комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Александр Терепа.

Компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составляет 51 миллиард рублей.

«Строймонтаж» зарегистрирован в Москве, в его видах деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. На сайте фирмы указано, что она работала на реконструкции Дворца спорта с бассейном в Санкт-Петербурге, строительстве спорткомплекса Московского среднего специального училища олимпийского резерва и жилого комплекса «Клены» в Санкт-Петербурге.

Там же указано, что фирма имеет многолетний опыт успешной реализации строительных объектов. По данным «Контур.Фокуса», «Строймонтаж» был зарегистрирован в 2014 году. На сайте фирмы указан только один номер телефона, который не отвечает.

Сегодня рабочие приступили к обустройству фальцевой кровли — специальных металлических панелей, которые сочетают в себе несколько важных свойств: высокую стойкость к агрессивным воздействиям химических веществ, низкую пористость, высокую жесткость поверхности и стойкость к истиранию. На первом этапе кровля будет обустроена на малых аренах, затем такая же технология будет применена на кровле основной арены.

Также в здании ЛДС ведется заливка полов на 3-м этаже, продолжается устройство основания ледового корта на тренировочной арене, устраивается профлист на кровле основной арены. Рабочие монтируют металлические конструкции фасада основной арены. Специалисты устанавливают системы отопления, вентиляции, водоснабжения.

— Сегодня важно объединить все усилия, саккумулировать все ресурсы, чтобы завершить строительство арены в намеченные сроки и провести в Новосибирске чемпионат мира по хоккею среди молодежи. Проблемные вопросы есть, но перспектива уложиться в сроки реальна, если этому придать нужную динамику, насытить ресурсами — трудовыми, финансовыми, технологическими, грамотным менеджментом. Если понадобятся какие-то решения, связанные с привлечением ресурсов и с задействованием дополнительных потенциалов, здесь Законодательное собрание может пригодиться для принятия решений, — отметил Александр Терепа.

Мониторинг строительства проводят каждую неделю.

В начале октября стало известно, что новосибирская прокуратура передаст в суд дело о хищении бюджетных денег. Их должны были потратить на подготовку территории для строительства ледовой арены, но подрядчик «Стройтехсервис» не выполнил некоторые работы.

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ледовая аренаправительство НСО
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