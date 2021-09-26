В Новосибирске ловцам за полгода удалось поймать только одну собаку из стаи у детского сада, пугающей жителей

В мэрии Новосибирска рассказали, как решается проблема с агрессивной стаей собак, которая второй год терроризирует детский сад на улице Ереванской, 8 и местные дворы.

— На основании заявок граждан, специалистами Центра по изъятию безнадзорных животных за период с 18 марта по 20 сентября 2021 года были организованы выезды на обозначенную территорию, в результате которых изъята 1 безнадзорная собака, выпущена на прежнее место обитания 1 собака. Данная территория находится на особом контроле Центра, периодически специалистами Центра осуществляется выезд по изъятию (отлову), — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

