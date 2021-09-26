В Новосибирске ловцам за полгода удалось поймать только одну собаку из стаи у детского сада, пугающей жителей

В Новосибирске ловцам удалось поймать только одну собаку из стаи у детского сада
В мэрии Новосибирска рассказали, как решается проблема с агрессивной стаей собак, которая второй год терроризирует детский сад на улице Ереванской, 8 и местные дворы.
— На основании заявок граждан, специалистами Центра по изъятию безнадзорных животных за период с 18 марта по 20 сентября 2021 года были организованы выезды на обозначенную территорию, в результате которых изъята 1 безнадзорная собака, выпущена на прежнее место обитания 1 собака. Данная территория находится на особом контроле Центра, периодически специалистами Центра осуществляется выезд по изъятию (отлову), — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.
В ведомстве подтвердили, что на территории города возможна реализация только программы ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск.
— Информации по покусам собак на указанной территории за текущий период 2021 года в единую диспетчерскую службу мэрии города Новосибирска и Центра не поступало, — добавили в мэрии.
Отлов договорился с детским садом об установке ловушек для собак, но местные жители освобождают из них животных:
— Специалистами по отлову при проведении выездных мероприятий с жителями, осуществляющих прикорм безнадзорных животных, проводятся разъяснительные беседы об ответственности и последствиях организации кормления безнадзорных животных на своей территории, которые также препятствуют изъятию безнадзорных собак и осуществляющих выпуск животных, попавших в ловушки.
В мэрии не ответили, почему единственную отловленную собаку выпустили именно рядом с детским садом, добавив, что «на территории детских дошкольных и школьных учебных заведений, а также лечебных учреждений выпуск не осуществляется».
— В случае проявления агрессии животными без владельцев, для более оперативного реагирования специалистов Центра, необходимо обращаться в диспетчерскую службу по номеру телефона 380-42-01, на адрес электронной почты ncpdg@mail.ru, 3804201@mail.ru или лично по адресу: г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 9 к.4, — ответили в мэрии.
Летом в Новосибирске зоозащитники обвинили одну из фирм по отлову животных в гибели собак. Компания «ОБЖ» работает в городе по госконтракту и выполняет отлов бездомных животных. Представители фирмы уверяют, что за всё время у них не было ни одного случая гибели животного. НГС поговорил с обеими сторонами.
В феврале в Новосибирске хозяйки двух шпицев пожаловались в полицию на стаффордширского терьера. Они заявили, что он одну из маленьких собак покусал, а другой отгрыз лапу.