Одного покусал, другому отгрыз лапу: хозяйки двух шпицев пошли в полицию из-за стаффа. Что говорит его владелец

В Новосибирске стафф отгрыз лапу шпицу на прогулке
В Новосибирске хозяйки двух шпицев пожаловались в полицию на стаффордширского терьера. Они заявляют, что он одну из маленьких собак покусал, а другой отгрыз лапу.
Оба инцидента произошли на улице
Чтобы разобраться в конфликте, корреспондент НГС поговорила с хозяйками шпицев, полицией и владельцем стаффа.
Первое нападение
12 декабря Анастасия Ерохина по традиции пошла выгуливать своего шпица Тэя во дворе дома. В этот момент на территории дома гулял стаффордширский терьер с хозяйкой.
— Моя маленькая собака была на поводке, а стафф на поводке, но без намордника. Когда мы шли мимо, я спросила у хозяйки, можем ли мы пройти, не укусит ли он нас. Хозяйка ответила: «Нет, он вообще добрый». Мы начали проходить мимо, и стафф резко, в секунду, схватил мою собаку в зубы. У меня собака полностью вылетела со шлейки. Я начала ее выдергивать, но это было бесполезно. Она держала свою собаку, но никакого смысла в этом не было, — рассказала Анастасия Ерохина.
По словам девушки, пес протащил ее со шпицем по земле еще на несколько метров. Эту сцену увидел случайный прохожий, который и оттащил терьера. После нападения Анастасия сразу забрала шпица и ушла домой, откуда отправилась в больницы. В травматологии девушке поставили предварительный диагноз — укусы двух пальцев — и поставили прививки. Ветеринары осмотрели Тэя, и у него была тупая травма живота.
— Мы узнали квартиру хозяйки стаффа. Когда вернулись, пошли к ней. Вышел ее муж или сожитель, он сказал: «Всё хорошо, мы во всём примем участие». Вроде бы договорились на мирное решение. Три дня я ему писала, он меня игнорировал. А спустя три дня написал: «Анастасия, я считаю, что вопрос закрыт. Если вы еще раз ко мне придете, я напишу на вас встречное заявление за вымогательство денег», — пояснила девушка.
В переписке с девушкой по WhatsApp владелец стаффорда сначала соглашался оплатить затраты на лекарства для пострадавшего шпица. А позже мужчина и вовсе резко отказался от договоренности, заявив, что попался на провокацию с неустановленным лицом. Он пригрозил Анастасии, что подаст встречное заявление, так как его девушка «тоже с укусом». Анастасия пояснила, что неустановленное лицо — это ее брат, а мужчина заявляет, что ее шпиц тоже укусил владелицу стаффа.
16 декабря девушка написала заявление в полицию (все документы есть в распоряжении редакции). Однако оттуда пришел неясный ответ, где говорилось, что по факту происшествия провели проверку, однако не выявили никаких нарушений. В нем также уточнялось, что заявление «приобщено к накопительному делу».
В пресс-службе МВД корреспонденту НГС объяснили, что заявления для накопительного дела сохраняют на случай, если позднее возникнут подобные инциденты. Поэтому дело оставляют в отделе. В полиции Анастасии порекомендовали сразу обратиться в суд.
Отгрыз лапу
Второй инцидент с агрессивным стаффордом произошел накануне,
Любовь, как и Анастасия, подтвердила, что стафф спокойно сидел у ног своей хозяйки — не бегал и не лаял. Он был на поводке и без намордника.
— Моя собака также была на поводке. Мы пошли мимо, и в какой-то момент он со своей стойки кинулся на мою собаку. Хозяйка не смогла его удержать. Он схватил Рафаэля сразу за лапу и начал мотылять в разные стороны. Я пыталась забрать свою собаку, но как только смогла, уже его лапа осталась в зубах у стаффа. Я просто поворачиваюсь на хозяйку и говорю: «Он же ему лапу откусил». И она говорит: «Ну, я вижу». И потом своей собаке говорит: «С тобой невозможно уже гулять», — рассказала Любовь Насонова.
По словам Любови, после нападения ей стало плохо. Она оставила хозяйке стаффа номер своей квартиры и попросила «решить всё по-взрослому», а затем экстренно понесла своего питомца в ветеринарную клинику в соседнем доме. В клинике, говорит девушка, ее откачивали нашатырем.
Что было потом
Рафаэль остался в больнице на ночь — ему провели операцию. Любовь успела связаться с Анастасией Ерохиной, хозяйкой шпица, который ранее пострадал от стаффордширского терьера. Вернувшись домой, девушка обнаружила на своей двери записку с номером телефона и подписью: «По собаке». Любовь позвонила, трубку взял мужчина. Она уточнила, понимает ли он, по какому поводу ему звонят:
— Он ответил: «Ну да, понимаю, и чё? Чё там с собакой, вообще ничего не понял, ничего не знаю, ничего не видел». Мы скинули на WhatsApp им фото собаки и оторванной лапы. Он ничего не ответил. Они оба знают, в какой клинике был шпиц, но они не звонили, не выходили на связь.
Любовь отметила, что
В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС подтвердили, что заявление действительно было. На место происшествия выезжал участковый. Он сообщил, что стаффордширский терьер был на поводке, а маленькая собачка — нет.
— Нам нужно, чтобы стафф больше никому не причинил вреда. Мы понимаем, что собака ни при чем, усыплять ее — очень жестоко. Как будто бы мы должны сейчас решить ее судьбу и своими руками усыпить. Как бы мне ни было сейчас плохо, я понимаю это. Как нам вчера объяснил юрист, есть еще вариант, что их могут обязать ходить на тренировки, дрессировку собак. Эту собаку могут забрать на какое-то время, она должна пройти экспертизу. Она определит, возможно ли сейчас из нее агрессию вывести, — пояснила Любовь Насонова.
Любовь забрала собаку из клиники только сегодня. У Рафаэля нет правой передней лапы — врачам пришлось полностью удалить сустав до лопатки.
Точка зрения владельцев стаффа
Владелец стаффа объяснил, что вчерашняя ситуация выглядела иначе. Якобы Любовь со шпицем сама начала подходить к стаффу. Его девушка, которая гуляла с бойцовским псом, предупредила, что стафф не играет и намного тяжелее шпица.
— Нужно понимать, как собаки могут друг на друга отреагировать. В итоге Любовь говорит: «Может быть, они научатся играть». И подходит дальше. А дальше стафф схватил шпица за ногу. Вот и вся история, — пояснил владелец крупного пса.
Мужчина подтвердил, что девушки обменялись номерами квартир и разошлись. Владелец стаффорда вернулся домой, поднялся на этаж Любови и оставил записку со своим номером. Однако потом, по его словам, с ним связывалась лишь Анастасия Ерохина, которая говорила от лица Любови.
— Она сказала, что Любовь не желает со мной общаться, что всё очень плохо, а общение дальше будет продолжаться через адвоката. И оставила номер адвоката, — добавил он.
Сегодня, говорит он, в их квартиру стали приходить неизвестные люди — об этом ему сообщила его девушка. Мужчине пришлось оставить работу и вернуться домой. Владелец стаффордширского терьера считает, что ситуацию перевернули с ног на голову — якобы виноватым оказался тот, кто не успел первым написать об этом в соцсети.
После первого инцидента — со шпицем Анастасии Ерохиной — мужчина, как он сам утверждает, даже оплачивал суммы по чекам, которые предоставляла девушка.
— Тогда она каким-то образом с неустановленным лицом, который в итоге оказался ее братом, даже как-то определила, где я живу. Парень не представился в тот момент. И они пришли, мол, нужно вопрос как-то решать — был нормальный диалог. Но эта женщина запросила баснословные деньги и сказала, что не сможет работать 6 или 8 дней в неделю, я не помню. Я предложил ей взять больничный или еще что-то, она ответила: «Я работаю на себя». Уже через пару дней она занималась своими ноготочками — для меня это выглядит, как обман, — объяснил он.
Мужчина сослался на то, что не доверяет Анастасии — якобы у нее нет ИП, поэтому она не может доказать, сколько денег на самом деле получает. При этом он утверждает, что готов возместить финансовый ущерб Любови за травмы, которые получил ее шпиц, до суда, но не знает, как с ней связаться:
— Ситуация ужасная, если честно. Тут уже ничего не сделаешь. Она случилась, с ней нужно разбираться. Я сейчас понятия не имею, готова ли Любовь со мной на контакт идти или Ерохина ее настроила против, чтобы рубить с плеча. Это для меня тайна. Я не знаю, могу ли я пойти к ней и сказать просто «извините». У меня пока не было такой возможности. Я ее в лицо не знал и увиделся с ней только у участкового — две секунды. Мы находимся в шоке. Я и представить не могу, в каком состоянии находится Любовь сейчас.
В сентябре мы публиковали колонку-мнение жительницы Новосибирска Марины Моисеевой. Женщину сильно покусала собака на территории школы