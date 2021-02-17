Одного покусал, другому отгрыз лапу: хозяйки двух шпицев пошли в полицию из-за стаффа. Что говорит его владелец

— Нужно понимать, как собаки могут друг на друга отреагировать. В итоге Любовь говорит: «Может быть, они научатся играть». И подходит дальше. А дальше стафф схватил шпица за ногу. Вот и вся история, — пояснил владелец крупного пса.

Мужчина подтвердил, что девушки обменялись номерами квартир и разошлись. Владелец стаффорда вернулся домой, поднялся на этаж Любови и оставил записку со своим номером. Однако потом, по его словам, с ним связывалась лишь Анастасия Ерохина, которая говорила от лица Любови.

— Она сказала, что Любовь не желает со мной общаться, что всё очень плохо, а общение дальше будет продолжаться через адвоката. И оставила номер адвоката, — добавил он.

Сегодня, говорит он, в их квартиру стали приходить неизвестные люди — об этом ему сообщила его девушка. Мужчине пришлось оставить работу и вернуться домой. Владелец стаффордширского терьера считает, что ситуацию перевернули с ног на голову — якобы виноватым оказался тот, кто не успел первым написать об этом в соцсети.

После первого инцидента — со шпицем Анастасии Ерохиной — мужчина, как он сам утверждает, даже оплачивал суммы по чекам, которые предоставляла девушка.

— Тогда она каким-то образом с неустановленным лицом, который в итоге оказался ее братом, даже как-то определила, где я живу. Парень не представился в тот момент. И они пришли, мол, нужно вопрос как-то решать — был нормальный диалог. Но эта женщина запросила баснословные деньги и сказала, что не сможет работать 6 или 8 дней в неделю, я не помню. Я предложил ей взять больничный или еще что-то, она ответила: «Я работаю на себя». Уже через пару дней она занималась своими ноготочками — для меня это выглядит, как обман, — объяснил он.

Мужчина сослался на то, что не доверяет Анастасии — якобы у нее нет ИП, поэтому она не может доказать, сколько денег на самом деле получает. При этом он утверждает, что готов возместить финансовый ущерб Любови за травмы, которые получил ее шпиц, до суда, но не знает, как с ней связаться:

— Ситуация ужасная, если честно. Тут уже ничего не сделаешь. Она случилась, с ней нужно разбираться. Я сейчас понятия не имею, готова ли Любовь со мной на контакт идти или Ерохина ее настроила против, чтобы рубить с плеча. Это для меня тайна. Я не знаю, могу ли я пойти к ней и сказать просто «извините». У меня пока не было такой возможности. Я ее в лицо не знал и увиделся с ней только у участкового — две секунды. Мы находимся в шоке. Я и представить не могу, в каком состоянии находится Любовь сейчас.