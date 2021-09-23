Стая собак терроризирует детский сад и двор в Новосибирске
В Новосибирске свора собак второй год терроризирует детский сад на улице Ереванской, 8 и местные дворы. Одна половина местных жителей подкармливает животных и выпускает их из ловушек отлова. При этом вторая — категорически против животных и заявляет, что стая становится больше и агрессивнее с каждым месяцем.
Корреспондент НГС узнала, кого беспокоят собаки, что такое программа ОСВВ для борьбы с бездомными животными, как долго борются с проблемой и что нужно, чтобы ее решить.
Опасная свора
Жительница дома на Мочищенском шоссе, 12 прислала в редакцию видео с собаками, которые облюбовали для своих игр местный двор.
— Помогите достучаться до администрации города. Проблема — бродячие собаки! В нашем дворе поселилась свора из 8 собак. Появились они в апреле. Уже взрослые собаки. Трижды собак забирали волонтеры, но каждый раз возвращают животных назад. Собаки агрессивны. Нападают на домашних животных, лают и подбегают к людям. В непосредственной близости находятся детские сады — три корпуса детского сада
Она добавила, что местные жители за полгода борьбы так устали от агрессивных животных, что предлагали радикальные меры решения проблемы. А другие дворы и детский сад стая беспокоит еще с весны прошлого года — то есть второй год.
— В отлове сказали, что эти собаки охраняются государством, это собственность города. Ну так пусть администрация и следит за своим имуществом! Мы порой боимся выйти из дома из-за этих животных. Практически у всех уже газовые баллончики, так как эти собаки нападали на людей! Писали жалобы и жители микрорайона, и родители воспитанников детского сада
Она объяснила, что отлов выловил только несколько собак, а остальные остаются нестерилизованными и в стае уже есть несколько беременных животных. Маргарита сообщила, что собак подкармливают в других дворах несколько пенсионерок — с улицы Дальневосточной (частный сектор) и Ботанической.
— Они сами об этом заявляли. Просили депутатов помочь построить вольеры для собак около детского сада, но им не разрешили, — рассказала Маргарита.
«Собак не прогонишь»
Председательница ТОС «Дружба» Ольга Батенева сообщила, что собаки сейчас оккупировали территорию, отсыпанную и очищенную под строительство новой детской площадки.
— На Ботанической есть сараи старые, и животные приходят туда, и три пенсионерки их подкармливают. Другие жители говорят — собаки агрессивные, могут напасть на детей и взрослых, и это соответствует действительности. Было принято решение заманить в сарай собак и их стерилизовать и чипировать. Часть удалось поймать, часть — нет, — объяснила председатель. — Летом они бегали где-то далеко, а сейчас вернулись к домам поближе. И вчера мы благоустроили территорию под детскую площадку на Мочищенской, 12 — старшая по дому увидела их во всем многообразии. Они резвятся там, скачут. Это очень непросто.
Она добавила, что на днях детская площадка должна быть открыта, но сделать это невозможно.
— Мы выиграли грант в мэрии, площадка уже готова, надо только ее установить, мы в растерянности. Как там можно гулять с детьми, если там собаки? Их еще не прогонишь — они начинают огрызаться и ведут себя агрессивно. Это большая проблема. Надеемся только на отлов.
Залазят зимой на территорию сада
Редакция НГС обратилась за комментариями в детский сад
— Ситуация возникла с марта прошлого года. За территорией нашего учреждения стоят хозяйственные постройки, гаражи местных жителей. Они сделали там лежбище собак и теплую ночлежку, подкармливают их. Собаки эти плодятся, и мы видим уже второй выводок. Нас они беспокоят только зимой. У нас очень хорошее высокое ограждение, но жители, когда чистят придомовую территорию к забору, сгребают весь снег к нам. Собаки по нему и по этим же гаражам попадают к нам на территорию. Мы в тесном сотрудничестве работаем с отловом, с НЦПДЖ. И у нас неоднократно устанавливали ловушки для этих собак, и никто туда не попал, — объяснила представительница детского сада.
Она добавила, что несколько собак отлову все-таки удалось поймать. Они их чипировали, стерилизовали, вакцинировали и опять вернули к садику.
— Есть у нас несколько собак с бирками на ухе, но собаками они быть после этого не перестают. Мы неоднократно их гоняли. Зимой им очень вольготно на нашей территории. Мы сами очень обеспокоены. Куда только можно, мы писали письма. В полиции просили проводить беседы с жильцами, что нельзя здесь подкармливать собак. Они же сами себе эту проблему устроили. Просто половина жителей против этих собак, вторая — за. Были встречи с депутатом, с директором НЦПДЖ — но всё без толку. К этой своре добавились уже другие собаки. Сейчас им пробраться невозможно на нашу территорию. Но местных жителей они держат в страхе. И родители жалуются нам, что они кидаются, облаивают их, когда к нам ведут детей.
«Нужно девять приютов»
Юрист Сергей Егоров, который часто в своей практике занимается вопросами бездомных собак, рассказал, что в России сейчас действует программа ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. По его словам, научного обоснования эффективности этой программы нет. И в нашей стране она работает хаотично — в ряде регионов принята и используется, в ряде — нет. В Новосибирской области отлов должен работать именно по ОСВВ.
— Стая чем плоха, что в ней собаки действительно становятся агрессивными и опасными. По одиночке — две-три собаки, как правило, они не агрессивны, особенно после стерилизации. Я знаком с нынешним НЦПДЖ, и самая главная проблема у них — отсутствие ловцов. И с таким количеством работников весь город не охватишь. Министерство природных ресурсов и мэрия не помогают им в решении проблем с собаками. Программа ОСВВ подразумевает выпуск на прежнее место, но не прописано, что, если ты поймал у садика такого-то, — туда и выпустят, — объяснил Сергей Егоров.
В законе нет четкого указания, что собаку нужно выпустить именно возле того дома, где отловили. Почему НЦПДЖ возвращает животных к детскому саду и не отвозит их в другое место — вопрос остается открытым, так как в учреждении в разговоре с НГС никак не прокомментировали подобные действия.
— Жителям нужно написать письменное обращение в НЦПДЖ. И после него неплохо было бы закидать жалобами мэрию, чтобы они подключались к этой проблеме. Нет в городе ни одного муниципального приюта. НЦПДЖ — это не приют. У них очень маленький блок для стерилизации и вакцинации. Всё это нужно модернизировать. Поэтому они так неэффективны. Пока не будет нормального НЦПДЖ с ресурсами и приютов муниципальных — проблема с собаками не решится. В городе должно быть девять приютов.
Если ситуация будет продолжать накаляться, то, по словам местных жителей, всё может закончиться просто убийством собак.
— У всех на уме стройки, дороги, ямы. О проблеме бездомных животных вспоминают, только когда кто-то кого-то покусает или кто-то собаку пристрелит. И то об этом все быстро забывают, полиции не хочется заниматься этими делами. Но ответственность за жестокое обращение с животными существует — это статья 245 УК РФ. Срок может быть до 5 лет лишения свободы, — напоминает Егоров. При этом он уточнил, что законы не предусматривают ответственности для людей, которые подкармливают животных на улицах.
Что говорят в НЦПДЖ
Корреспондент НГС дозвонилась до руководителя НЦПДЖ Светланы Слесаревой. Она сказала, что проблема существует и с этой территории поступали заявки на отлов. Она добавила, что местные жители сами выпускали собак из ловушек отлова, а затем сказала, что готова отвечать на вопросы только после письменного официального запроса редакции в мэрию.
Корреспондент НГС отправила вопросы в мэрию Новосибирска. Ответы на момент публикации в распоряжение редакции не поступили.
Летом в Новосибирске зоозащитники обвинили одну из фирм по отлову животных в гибели собак. Компания «ОБЖ» работает в городе по госконтракту и выполняет отлов бездомных животных. Представители фирмы уверяют, что за всё время у них не было ни одного случая гибели животного. НГС поговорил с обеими сторонами.
В феврале в Новосибирске хозяйки двух шпицев пожаловались в полицию на стаффордширского терьера. Они заявили, что он одну из маленьких собак покусал, а другой отгрыз лапу.