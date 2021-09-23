В Новосибирске свора собак второй год терроризирует детский сад на улице Ереванской, 8 и местные дворы. Одна половина местных жителей подкармливает животных и выпускает их из ловушек отлова. При этом вторая — категорически против животных и заявляет, что стая становится больше и агрессивнее с каждым месяцем.

Корреспондент НГС узнала, кого беспокоят собаки, что такое программа ОСВВ для борьбы с бездомными животными, как долго борются с проблемой и что нужно, чтобы ее решить.



Опасная свора

Жительница дома на Мочищенском шоссе, 12 прислала в редакцию видео с собаками, которые облюбовали для своих игр местный двор.