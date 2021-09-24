В Новосибирске начался второй этап подключения к теплоснабжению. На каких улицах дадут отопление?

В Новосибирске 24 сентября компания «СГК» начала давать тепло в многоквартирные дома второй очереди. Подключение начали 22 сентября . Все многоквартирные дома СГК планирует подключить к 27 сентября .



Когда подключат вашу улицу, вы можете узнать с помощью карты. 1-й этап подключений жилого фонда пройдет с 22 по 23 сентября (синий цвет). 2-й этап: с 24 по 25 сентября (зеленый цвет). 3-й этап: с 26 по 27 сентября (красный цвет).