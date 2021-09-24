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Тема дняНовый ТЦ возле «Сибирского Молла»
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В Новосибирске начался второй этап подключения к теплоснабжению. На каких улицах дадут отопление?

С 24 сентября начнет работать ТЭЦ-5

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С 24 сентября подключают улицы, которые обслуживает <nobr class="_">ТЭЦ-5</nobr>

С 24 сентября подключают улицы, которые обслуживает ТЭЦ-5

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В Новосибирске подключают к теплоснабжению вторую очередь

В Новосибирске 24 сентября компания «СГК» начала давать тепло в многоквартирные дома второй очереди. Подключение начали 22 сентября. Все многоквартирные дома СГК планирует подключить к 27 сентября.

Когда подключат вашу улицу, вы можете узнать с помощью карты. 1-й этап подключений жилого фонда пройдет с 22 по 23 сентября (синий цвет). 2-й этап: с 24 по 25 сентября (зеленый цвет). 3-й этап: с 26 по 27 сентября (красный цвет).

Вчера заработала ТЭЦ-5. Из-за нее в Новосибирске поднялся столб густого дыма.

Компания «СГК» опубликовала список улиц, которые подключат к теплоснабжению с 24 сентября.

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Плахотного, ул. Блюхера (четная сторона), ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Вертковская, ул. Римского-Корсакова, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская, ул. Вертковская.

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Советская, Вокзальная магистраль, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября, ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, ул. Гурьевская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова.

ТЭЦ-3: ул. Плахотного, ул. Пархоменко, Станиславский жилмассив, ул. Троллейная, ул. Ударная, ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, ул. Урманова, ул. XX Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская, ул. Саввы Кожевникова, Затулинский ж/м. КРК: ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Объединения — ул. Столетова — ул. Макаренко, ул.Танковая, ул. Б. Хмельницкого, ул. Народная, пер. 1-й и 2-й Краснодонский, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская после ул. Театральной, ул. Олеко Дундича, ул. 25 лет Октября, жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на ул. Деповской, ул. Мясниковой, ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. Свечникова, ул. Родники, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Тюленина, ул. Красных Зорь, ул. Рассветной, ул. Тайгинской, ул. Объединения, ул. Макаренко.

ТЭЦ-5: пр. Дзержинского, ул. Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул. О. Жилиной, ул. Мичурина, Красный проспект, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Ермака, ул. Ипподромская, ул. Селезнева, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Татарская, ул. Некрасова, ул. Светлая, ул. Планетная. ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова, ул. Маковского, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.

Пока в Новосибирске не дали отопление, мерзнут не только люди, но и их питомцы. Мы попросили наших читателей отправить фотографии, как их котики и песики прячутся под пледами из-за сильных холодов. Посмотрите эту милую подборку здесь.

Также мы решил вспомнить, когда в последние пять лет в городе подавали отопление, — посмотрите эту интересную картинку.

А если окажется так, что по графику у вас дома должны дать отопление, а по факту — холодные батареи? Мы подготовили для вас инструкцию. Куда звонить, если дома нет отопления.

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СГКотоплениетеплотеплоснабжение
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