В Новосибирске начался второй этап подключения к теплоснабжению. На каких улицах дадут отопление?

В Новосибирске подключают к теплоснабжению вторую очередь
В Новосибирске 24 сентября компания «СГК» начала давать тепло в многоквартирные дома второй очереди. Подключение начали
Когда подключат вашу улицу, вы можете узнать с помощью карты.
Вчера заработала ТЭЦ-5. Из-за нее в Новосибирске поднялся столб густого дыма.
Компания «СГК» опубликовала список улиц, которые подключат к теплоснабжению с 24 сентября.
ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Плахотного, ул. Блюхера (четная сторона), ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Вертковская, ул. Римского-Корсакова, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская, ул. Вертковская.
ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Советская, Вокзальная магистраль, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. III Интернационала, ул.
ТЭЦ-3: ул. Плахотного, ул. Пархоменко, Станиславский жилмассив, ул. Троллейная, ул. Ударная, ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, ул. Урманова, ул. XX Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская, ул. Саввы Кожевникова, Затулинский ж/м. КРК: ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев.
ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Объединения — ул. Столетова — ул. Макаренко, ул.Танковая, ул.
ТЭЦ-5: пр. Дзержинского, ул. Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул.
Пока в Новосибирске не дали отопление, мерзнут не только люди, но и их питомцы. Мы попросили наших читателей отправить фотографии, как их котики и песики прячутся под пледами из-за сильных холодов. Посмотрите эту милую подборку здесь.
Также мы решил вспомнить, когда в последние пять лет в городе подавали отопление, — посмотрите эту интересную картинку.
А если окажется так, что по графику у вас дома должны дать отопление, а по факту — холодные батареи? Мы подготовили для вас инструкцию. Куда звонить, если дома нет отопления.