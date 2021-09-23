«Я себе сделал будуар и никого не пускаю»: прокуратура потребовала открыть тамбуры в доме на Затулинке

Прокуратура потребовала открыть тамбуры в одном из домов на Затулинке
В Новосибирске в девятиэтажном доме на улице Петухова 38/1 МЧС и жилищная инспекция нашли незаконные лестничные перегородки. После этого летом 2021 года ТСЖ этого дома получило предписание от прокуратуры сделать доступ в тамбуры.
— Прокуратурой Кировского района Новосибирска установлено, что в июле 2021 года контрольными (надзорными) органами проверено ТСЖ на предмет исполнения законодательства о пожарной безопасности, правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, выявлены нарушения федерального законодательства, в том числе незаконная установка дополнительных лестничных перегородок, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Последний срок устранения выявленных нарушений — 1 февраля 2022 года. Проверки в доме начались после того, как владельцы одной из квартир решили ее продать, но не смогли получить доступ к счетчикам, которые были за перегородкой в закрытом тамбуре. Владельцы вызвали спецслужбы, которые и начали проверять дом.
Теперь перегородки в доме, говорит председательница ТСЖ Ольга Стусь, могут совсем снести, если все жители не сдадут ключи от них в ТСЖ. Тогда при чрезвычайной ситуации будут доступны запасные ключи, которыми смогут открыть лестничные перегородки.
— Перегородки установлены незаконно около 30 лет назад. В 90-х они были необходимостью, — вспоминает Ольга.
После предписания прокуратуры собственники выходили на собрание. После него они сделали дубликаты ключей и передали их в ТСЖ. Все дубликаты, по словам Ольги, хранятся в сейфе, и достать их могут только в экстренных случаях.
— Каждый живет в своем «мирке», и когда пишут им объявления, что надо выйти на собрания, чтобы принять решение, то они не выходят. А когда коснулось лично каждого, многие начали возмущаться. У нас есть люди, которые ставят сигнализацию на лестничную перегородку — это делать нельзя. Прорвало трубу, мы как туда должны попасть? Собственник говорит: «Нет, это мое. Я себе сделал там будуар, я себе сделал то, что я хочу. И я туда никого не пускаю». Даже к своему имуществу, к счетчику, люди не могут попасть, — рассказала председательница ТСЖ.
Сейчас со всего дома не хватает трех ключей — два собственника просто не живут в квартирах, а одна, из-за которой начались проверки, отказывается по личным причинам. За ее перегородкой больше никто не живет. Председательница отмечает, что с этой женщиной невозможно договориться. Ольга вспоминает, что при капитальном ремонте пару лет назад, квартира этой женщины была единственной, где не дали сменить сливные трубы.
— Мы как ТСЖ разговаривали с ней, она на людях обещает дать доступ. В результате получилась ситуация, что она не хочет найти общий язык с соседями, а мы все лишимся перегородок, — говорит Ольга Стусь.
НГС также попытался связаться с собственницей квартиры, но на звонок в дверь она не открыла. Ольга Стусь переживает, что на их ТСЖ могут выписать штраф МЧС или Жилищная инспекции за несоблюдение пожарной безопасности и предписаний органов. Ольга готова судиться с жительницей квартиры, которая отказывается отдавать ключи, если конфликт так и не решится.
Жители многоквартирных домов хотя бы раз сталкивались с неприятным шумом соседей: воскресная дрель, ночной шансон, режущий уши вокал любителей караоке, скандалы и битвы или жаркий секс — отравляют жизнь и не дают выспаться. Но что если вы слышите даже обычные шаги или негромкие разговоры соседей, и это вселяет в вас постоянную тревогу или доводит до нервного расстройства? Новосибирцы рассказали, как страдают от громких соседей и борются за свой покой. Удалось ли им победить в соседских войнах — в материале НГС.