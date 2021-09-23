«Я себе сделал будуар и никого не пускаю»: прокуратура потребовала открыть тамбуры в доме на Затулинке

Последний срок устранения выявленных нарушений — 1 февраля 2022 года. Проверки в доме начались после того, как владельцы одной из квартир решили ее продать, но не смогли получить доступ к счетчикам, которые были за перегородкой в закрытом тамбуре. Владельцы вызвали спецслужбы, которые и начали проверять дом.

Теперь перегородки в доме, говорит председательница ТСЖ Ольга Стусь, могут совсем снести, если все жители не сдадут ключи от них в ТСЖ. Тогда при чрезвычайной ситуации будут доступны запасные ключи, которыми смогут открыть лестничные перегородки.



— Перегородки установлены незаконно около 30 лет назад. В 90-х они были необходимостью, — вспоминает Ольга.

После предписания прокуратуры собственники выходили на собрание. После него они сделали дубликаты ключей и передали их в ТСЖ. Все дубликаты, по словам Ольги, хранятся в сейфе, и достать их могут только в экстренных случаях.

— Каждый живет в своем «мирке», и когда пишут им объявления, что надо выйти на собрания, чтобы принять решение, то они не выходят. А когда коснулось лично каждого, многие начали возмущаться. У нас есть люди, которые ставят сигнализацию на лестничную перегородку — это делать нельзя. Прорвало трубу, мы как туда должны попасть? Собственник говорит: «Нет, это мое. Я себе сделал там будуар, я себе сделал то, что я хочу. И я туда никого не пускаю». Даже к своему имуществу, к счетчику, люди не могут попасть, — рассказала председательница ТСЖ.