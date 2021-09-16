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Новосибирский призер Олимпийских игр в Токио показал фото подаренного BMW

Ильяс Куркаев играет за волейбольный клуб «Локомотив»

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Фотографией с новым автомобилем спортсмен поделился в социальных сетях

Фотографией с новым автомобилем спортсмен поделился в социальных сетях

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Призер Олимпийских игр в Токио 27-летний спортсмен Ильяс Куркаев поделился в соцсетях фото с новой BMW X3. 7 августа на Олимпиаде в Токио российские волейболисты, в числе которых был новосибирец Ильяс Куркаев, стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. В финальном матче они проиграли команде из Франции.

— Основное вручение было 11 сентября у президента. Но у нас, волейболистов, в это время был чемпионат Европы. И так как мы пропустили выдачу, то получили автомобили после того, как приехали в Москву, вчера. Мы уже сами ездили к дилеру, нам вручали их уже просто. Вообще, конечно, приятно получить автомобиль в подарок. Особенно когда обычно ты стараешься подарить автомобиль жене, родителям. А тут тебе дарят. Это очень приятно. У меня основная машина — BMW. Сейчас появилась еще одна, — рассказал корреспонденту НГС волейболист новосибирского клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев.

Спортсмен планирует перевезти автомобиль из Москвы в Новосибирск.

Основное награждение прошло 11 сентября в Москве. Российским олимпийцам вручил ключи от автомобилей замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. За золото спортсменам вручили BMW X5, а за серебро и бронзу — BMW X3.

В конце июля Ильяс Куркаев рассказал корреспонденту НГС о том, в каких условиях жили спортсмены в Токио и как шла подготовка к играм.

В середине августа Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио, государственными наградами. В их список вошли и новосибирцы.

СЮЖЕТ

Олимпиада в Токио

Жена олимпийского чемпиона Наталья Куркаева в ноябре 2019 года открыла на Ленина цветочный салон с незамысловатым названием «Цветочный». Журналист НГС поговорила с предпринимательницей о том, как маленькому магазину удалось завоевать любовь горожан, кто открыл этот салон, какие были затраты на запуск бизнеса и какую прибыль приносит сейчас каждый проданный цветок.

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