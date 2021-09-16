Новосибирский призер Олимпийских игр в Токио показал фото подаренного BMW

Призер Олимпийских игр в Токио 27-летний спортсмен Ильяс Куркаев поделился в соцсетях фото с новой BMW X3. 7 августа на Олимпиаде в Токио российские волейболисты, в числе которых был новосибирец Ильяс Куркаев, стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. В финальном матче они проиграли команде из Франции.

— Основное вручение было 11 сентября у президента. Но у нас, волейболистов, в это время был чемпионат Европы. И так как мы пропустили выдачу, то получили автомобили после того, как приехали в Москву, вчера. Мы уже сами ездили к дилеру, нам вручали их уже просто. Вообще, конечно, приятно получить автомобиль в подарок. Особенно когда обычно ты стараешься подарить автомобиль жене, родителям. А тут тебе дарят. Это очень приятно. У меня основная машина — BMW. Сейчас появилась еще одна, — рассказал корреспонденту НГС волейболист новосибирского клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев.