Новосибирский волейболист приехал в Токио на Олимпиаду: что он рассказал о японской жаре, маленьких ваннах и организации

Новосибирский волейболист Ильяс Куркаев приехал в Токио на Олимпиаду
Ильяс Куркаев, волейболист новосибирского клуба «Локомотив», прибыл в Токио, чтобы принять участие в Олимпийских играх. Сегодня, 21 июля, он рассказал НГС, в каких условиях живут спортсмены и как идет подготовка к играм.
На своих страничках в социальных сетях члены команды по волейболу рассказывают об условиях проживания, людях и погоде. Новосибирский волейболист даже начал вести небольшой видеодневник в сторис в «Инстаграме». А волейболист Артем Вольвич выложил фотографию из японской ванной комнаты, которая заинтересовала болельщиков. Двухметровые спортсмены в нее не помещаются.
Новосибирский волейболист Ильяс Куркаев подтверждает, что ванные комнаты маленькие, но, по его словам, это не главное в подготовке.
— Мы прилетели сюда 18-го числа, уже вечером, разместились, быстренько поели и уже на следующий день начали адаптироваться здесь. По времени мы заранее готовились, жили по режиму на базе в Москве, чтобы здесь к часовому поясу было легче привыкнуть. Здесь +6 часов с Москвой. Проблем со сном вообще нет никаких, здесь уже тренировались два раза. Сегодня будет официальное тестирование зала, и в принципе все отлично. Уже как дома, можно сказать, — поделился Ильяс.
В своем «Инстаграме» Ильяс рассказывает, чем спортсмены питаются, и показывает, как они отдыхают. Но большую часть дня у спортсменов занимают тренировки.
— Свободного времени, кажется, и нет, что-то куда-то идем всё время. Пока есть идем, уже много времени проходит, потому что и людей много, и масштабы большие. А так в свободное время занимаюсь восстановительными процедурами. Кто-то сериалы смотрит, кто-то фильмы. Погулять днем не получается, потому что сильно жарко. Мы играем на компьютерах, — рассказал Ильяс Куркаев.
Дома Ильяса ждут сын и жена. Изначально видео, которые сейчас появляются в сторис в «Инстаграме», Ильяс отправлял жене.
— По поводу видеодневника: я не из тех людей, которые активно ведут «Инстаграм». Но на данный момент я и от жены получил пожелание, чтобы был дневник. Много друзей, много знакомых, которым было интересно посмотреть, что изнутри, как здесь всё происходит, — поделился Ильяс.
Новосибирский спортсмен также уточнил, что ванны его не удивили, так как в Японии он до этого уже бывал и к таким размерам был готов.
— Возможно, кто не был в таких условиях, удивится. Я предполагал, что так будет, но что ванные комнаты в таком странном формате сделаны, не доделан ремонт — это не те вещи, на которых стоит заострять внимание. Мы сюда приехали не за оценкой условий. Здесь можно жить, спать можно, кровати, между прочим, удобные. Масштабы ванны — ну да, маленькие. Но они не влияют ни на моральное состояние, ни на результат. Здесь всё организовано. У них всё четко, все сделано, такие моменты, как постирать, поесть, даже сдача тестов — всё сделано четко. Много людей, обслуживающего персонала. В этом всё классно, нет недостатка еды, ничего не ждешь, еда всегда есть, они быстро все готовят, — поделился Ильяс.
В Японии сейчас жарко. Температура воздуха днем держится около +30 градусов.
СЮЖЕТ
— Под окнами газончики, аллеи. Сейчас записываю сообщение, люди загорают, лежат на газоне, у них всё классно. Здесь праздник, это мировое событие. Самые топовые спортсмены собраны в одном месте. Энергия нереальная. Эмоции на каждом шагу. Идешь, видишь людей, спортсменов, за кем наблюдал, баскетболисты с NBA. Я слежу за боевыми искусствами — тут боксеры, наши пацаны, номер 1 которые, живут буквально на два этажа ниже. Людей по телевизору раньше только видел, а тут видишь их вживую. Теннисисты наши с большого тенниса, — рассказал Ильяс.
Официальное открытие Игр будет уже 23 июля. Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом из-за санкций.