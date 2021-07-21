Новосибирский волейболист приехал в Токио на Олимпиаду: что он рассказал о японской жаре, маленьких ваннах и организации

Ильяс Куркаев, волейболист новосибирского клуба «Локомотив», прибыл в Токио, чтобы принять участие в Олимпийских играх. Сегодня, 21 июля, он рассказал НГС, в каких условиях живут спортсмены и как идет подготовка к играм.



На своих страничках в социальных сетях члены команды по волейболу рассказывают об условиях проживания, людях и погоде. Новосибирский волейболист даже начал вести небольшой видеодневник в сторис в «Инстаграме». А волейболист Артем Вольвич выложил фотографию из японской ванной комнаты, которая заинтересовала болельщиков. Двухметровые спортсмены в нее не помещаются.

