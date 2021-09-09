В мэрии назвали причину странного ночного шума в Заельцовском районе. Но к этой версии есть вопросы

Мэрия Новосибирска назвала возможную причину ночного шума в городе
Странный гул в Заельцовском районе, похожий на шум от вертолета, мог возникнуть из-за ночных работ на
Сильный шум новосибирцы слышали примерно с 00:00 до 03:00
— В дежурную смену МКУ «ЕДДС» в период с 00:30 до 02:30
ТЭЦ-3 находится в Ленинском районе Новосибирска на улице Большой, 310. В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что работы проводили накануне.
— 5 сентября вечером ТЭЦ-3 проводила пусковые операции на оборудовании. Могло ли это стать причиной шума, тем более в Заельцовском районе — на значительном удалении от ТЭЦ, сказать затрудняемся, — пояснили в СГК.
Ранее летом горожане жаловались на то, что шумные работы на площади Лыщинского мешают им спать. Мэр Анатолий Локоть тогда объяснил, почему их не остановят.