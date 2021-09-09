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В мэрии назвали причину странного ночного шума в Заельцовском районе. Но к этой версии есть вопросы

Громкий гул мог возникнуть из-за плановых работ на отдаленной ТЭЦ

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ТЭЦ-3 находится далеко от Заельцовского района

ТЭЦ-3 находится далеко от Заельцовского района

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Мэрия Новосибирска назвала возможную причину ночного шума в городе

Странный гул в Заельцовском районе, похожий на шум от вертолета, мог возникнуть из-за ночных работ на ТЭЦ-3. Такую версию выдвинула мэрия Новосибирска в ответе на официальный запрос НГС.

Сильный шум новосибирцы слышали примерно с 00:00 до 03:00 6 сентября. В основном жалобы на него поступали из Заельцовского района.

— В дежурную смену МКУ «ЕДДС» в период с 00:30 до 02:30 6 сентября поступило 9 обращений от жителей Заельцовского и Железнодорожного районов города. По информации начальника смены ТЭЦ-3, проводились плановые работы на оборудовании, объект работает штатно, — цитирует пресс-центр мэрии департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами.

ТЭЦ-3 находится в Ленинском районе Новосибирска на улице Большой, 310. В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что работы проводили накануне.

— 5 сентября вечером ТЭЦ-3 проводила пусковые операции на оборудовании. Могло ли это стать причиной шума, тем более в Заельцовском районе — на значительном удалении от ТЭЦ, сказать затрудняемся, — пояснили в СГК.

Ранее летом горожане жаловались на то, что шумные работы на площади Лыщинского мешают им спать. Мэр Анатолий Локоть тогда объяснил, почему их не остановят.

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Заельцовский районЛенинский районТЭЦ-3мэрия Новосибирскашум
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