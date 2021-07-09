Мэр Новосибирска заявил, что ночные шумные работы на площади Лыщинского не остановят, — перед жителями извинились

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что ночные шумные работы по строительству развязки на площади Лыщинского не планируется останавливать. При этом местные жители утверждают, что работы идут только ночью, а шум мешает им спать.

— Днем тишина, работают именно ночью. На жалобы жителей не реагируют. Еще грохот от самосвалов, когда они высыпают и, опуская кузов, бьется крышка. Дома двухмесячный ребенок уснуть не может, — написал в редакцию один из жителей дома на Стартовой, 1 .