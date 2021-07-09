Мэр Новосибирска заявил, что ночные шумные работы на площади Лыщинского не остановят, — перед жителями извинились

Власти Новосибирска извинились за шумные ночные работы на площади Лыщинского
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что ночные шумные работы по строительству развязки на площади Лыщинского не планируется останавливать. При этом местные жители утверждают, что работы идут только ночью, а шум мешает им спать.
— Днем тишина, работают именно ночью. На жалобы жителей не реагируют. Еще грохот от самосвалов, когда они высыпают и, опуская кузов, бьется крышка. Дома двухмесячный ребенок уснуть не может, — написал в редакцию один из жителей дома на
По словам мэра Новосибирска, работы ведут не только ночью, а в круглосуточном режиме из-за жесткого графика.
— Хотелось бы работы завершить быстро в этот летний цикл, когда напряжение трафика минимально. Поэтому строители спешат. Мы всё время обращаемся к жителям и приносим извинения, если доставляем временные неудобства. Но, согласитесь, остановить работы было бы неправильно, — объяснил сегодня,
По его словам, власти контролируют работу подрядчика. Мэрия следит за сроками работ, санитарным состоянием и культурой производства.
— Стройка есть стройка, она сопровождается шумовыми эффектами. Здесь следует принести свои извинения и сделать всё, чтобы ускорить ход работ и их окончание, — добавил мэр.
Реконструкцию площади Лыщинского на левом берегу проводят перед началом молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. На месте работ этим летом побывали корреспонденты НГС — посмотрите, что там происходит.