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«Гудит что-то в небе»: новосибирцы услышали странный гул над городом

По сообщению очевидца, звук был похож на шум от вертолета

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Гул над городом был слышен поздней ночью

Гул над городом был слышен поздней ночью

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Горожане услышали странный шум ночью в Новосибирске

Сегодня ночью, 6 сентября, жители Новосибирска сообщили о громком шуме в Заельцовском районе. Он длился около трех часов.

Сообщения о гуле в редакцию и в службу 112 начали поступать около 01:00. К этому времени жители слышали его уже около часа. По словам корреспондента НГС, который проживает в Заельцовском районе, монотонный звук исчез около 03:00.

— Уже часа два непрерывно гудит что-то в небе. Не самолет. Больше похоже на вертолет. Но ничего в небе не летает. То тише, то громче, — написала в редакцию одна из читательниц.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что в ведомство не поступала информация о ночном шуме. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить причину шума, который беспокоил горожан.

Причиной шума над городом иногда становятся военные самолеты или вертолеты. Например, в прошлом году технику заметили во время репетиции парада Победы.

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112Заельцовский районшум
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