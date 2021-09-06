«Гудит что-то в небе»: новосибирцы услышали странный гул над городом

Горожане услышали странный шум ночью в Новосибирске
Сегодня ночью, 6 сентября, жители Новосибирска сообщили о громком шуме в Заельцовском районе. Он длился около трех часов.
Сообщения о гуле в редакцию и в службу 112 начали поступать около 01:00. К этому времени жители слышали его уже около часа. По словам корреспондента НГС, который проживает в Заельцовском районе, монотонный звук исчез около 03:00.
— Уже часа два непрерывно гудит что-то в небе. Не самолет. Больше похоже на вертолет. Но ничего в небе не летает. То тише, то громче, — написала в редакцию одна из читательниц.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что в ведомство не поступала информация о ночном шуме. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить причину шума, который беспокоил горожан.
Причиной шума над городом иногда становятся военные самолеты или вертолеты. Например, в прошлом году технику заметили во время репетиции парада Победы.