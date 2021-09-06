«Гудит что-то в небе»: новосибирцы услышали странный гул над городом

Сегодня ночью, 6 сентября, жители Новосибирска сообщили о громком шуме в Заельцовском районе. Он длился около трех часов.

Сообщения о гуле в редакцию и в службу 112 начали поступать около 01:00. К этому времени жители слышали его уже около часа. По словам корреспондента НГС, который проживает в Заельцовском районе, монотонный звук исчез около 03:00.



— Уже часа два непрерывно гудит что-то в небе. Не самолет. Больше похоже на вертолет. Но ничего в небе не летает. То тише, то громче, — написала в редакцию одна из читательниц.

