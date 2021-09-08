«Напал со словами: "Скотина, сейчас забью тебя!"» Как жители дома в центре города оказались в аду из-за заброшенной бойлерной

В Новосибирске заброшенная бойлерная стала пристанищем для трудных подростков
В центре Новосибирска в одном из дворов заброшенная бойлерная уже несколько лет не дает спокойно жить местным жителям. Трудные подростки облюбовали подземные ходы здания. Подростки считают это место своим штабом, где они шумят, поют и веселятся. Ближе к вечеру к бойлерной подтягиваются граждане без определенного места жительства. Соседи жалуются, что бомжи жгут костры, громко ругаются и стонут по ночам. Как утверждают в мэрии Новосибирска, здание четыре года назад было продано и сейчас на владелицу подали в суд. Корреспондент НГС посмотрела на пугающее место и узнала, что делает для решения проблемы администрация.
Татьяна Минтиненко рассказала НГС, что заброшенная бойлерная в последние пару лет доставляет неудобства местным жителям.
— Около пяти лет бойлерная, ранее отапливавшая наш дом
Штаб для местных подростков
Бойлерная скрыта от глаз прохожих кустами, но, немного приглядевшись, можно увидеть разрушенные кирпичные остатки здания. С одной стороны бойлерной есть подкоп, который ведет под землю. Кажется, изначально подкоп появился из-за естественных процессов разрушения, а потом ему помогли стать больше. Среднестатистический подросток спокойно сможет туда пролезть. В подкопе виднеются старые трубы и мусор. Место под землей темное, сырое и пугающее. Прямо на месте, куда нужно спускаться, торчит старый кран. Компания подростков, которая считает это место своим штабом, состоит из 3–4 мальчиков и одной девочки.
— Они забираются туда, стреляют голубей, скачут, поют матерные песни. Поочередно: сначала бомжи, потом подростки. Дети эти хоть и трудные, но они же тут навернутся, бошки посворачивают. Бойлерная-то уже разваливается, — делится Татьяна.
Как рассказывает местная жительница, однажды тут и правда упал ребенок и сломал себе руку, но с самой бойлерной ничего тогда не сделали. Подростки рассказывали Татьяне, что они хотят сделать там свой штаб.
— На деревьях дети висят и прямо так, чтобы дерево лопнуло, до такой степени давят. Я не могу, меня прямо бесит. Они ничего в своей жизни не посадили. А девочка с ними выходит из неполной семьи, она три посаженные липы поломала. Я пыталась с ее папой поговорить. Она дохлая такая, я пыталась ее за руку схватить через толстовку. Она меня всю дорогу пыталась за руку укусить. Ну кусать она не стала, а вечером папа ее пришел, угрожал мне, — рассказала Татьяна.
Татьяна рассказывает, как однажды мальчики напали на нее с палкой. Как оказалось, подростки защищали свою знакомую, которую и тащила жительница дома на Железнодорожной.
— Они меня обливали грязной водой, пока я тащила эту девочку. Я написала в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.), мне там сказали, что ничего им не сделают, мальчики эти и так стоят на учете, — сообщила Татьяна.
В МВД по Новосибирской области рассказали, что 20 августа в полицию поступило сообщение о хлопках петард, которые запускали несовершеннолетние.
— В настоящее время материал находится на рассмотрении, по результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, — сообщили в пресс-службе МВД. Сотрудники также уточнили, что на этом месте постоянно работают полиция и ПДН: они проводят профилактические беседы с нарушителями.
Это был не первый случай конфликта с обитателями бойлерной. Как рассказали в МВД по Новосибирской области, похожая ситуация произошла 20 сентября 2020 года.
— В отдел полиции
Свой уголок для бездомных
Если завернуть за угол бойлерной, то прямо напротив мусорных контейнеров можно увидеть остатки пребывания взрослых посетителей заброшки. Повсюду валяется мусор, виднеется место для сна.
— 4 августа я увидела, проходя по двору, со стороны бойлерной столб дыма. Пока я подходила ближе, чтобы выяснить, в чем дело, разгорелся костер. Возле костра сидел бомж с палкой. Я пыталась прогнать его и требовала затушить костер. Ответ пополам с матом был таким: «Обожгу палку и уйду». Я повторила свои требования — он вскочил, схватив вторую палку, и стал притеснять меня к бойлерной, выкрикивая: «Скотина, сейчас забью тебя!» Угроза была вполне реальной. Избежав страшной участи, я сказала, что вызову полицию, мне ответили: «Хоть 26 полиций вызывай!» Далее я пригласила участкового, и он прогнал бомжа, затушив костер. Ночью компания бомжей вновь отдыхала на бойлерной и что-то ломала и выкрикивала, как всегда, а мы «наслаждались» стуками, бряками и нецензурщиной, — поделилась Татьяна.
Самый ужас, как говорит жительница Железнодорожной, начался два года назад.
— Два года жил здесь один мужчина на первом этаже. И он машину вечно ремонтировал. А как его не стало, такая фигня началась. Видимо, он как-то их сдерживал, — поделилась Татьяна.
Администрация подает в суд
В администрации о проблемах заброшенной бойлерной знают. Управление по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска проводило там проверку.
— Указанный земельный участок не огорожен, доступ не ограничен, — пришли к выводу после проверки.
До 2017 года участок был в муниципальном пользовании и находился в ведении МУП «Энергия». В 2017 году землю продали ООО «Ермак». В администрацию, как сообщили в пресс-службе, местные жители начали обращаться лишь в 2020 году.
— Администрацией округа собственнику здания трижды направлялось требование о принятии мер, препятствующих доступу в здание, за ненадлежащее содержание прилегающей территории собственник привлекался к административной ответственности, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Так как собственник здания никак не реагировал на требования мэрии, администрация обратилась в арбитражный суд. Они хотят обязать «Ермак» принять меры и ограничить доступ посторонних людей в заброшенную бойлерную. Администрация просит закрыть все дверные и оконные проемы и выполнить защитное ограждение по периметру здания.
Первое заседание арбитражного суда состоялось 30 августа. По делу о возложении обязанности принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей к объекту, возбудили производство. Следующее заседание будет 22 сентября 2021 года.
Что говорит собственница бойлерной
Учредитель и директор «Ермака» — Анна Потанина. Ее компания появилась в 2011 году и занимается грузоперевозками, сообщает сервис «Контур.Фокус». В 2019 году на «Ермак» подали в суд из-за задолженности по налогам на
Анна Потанина является директором еще двух компаний: ООО «Техно-колор» и ООО «Альянс групп», которые также имеют задолженности по налогам. В «Альянс групп» и «Техно-колор» учредителем раньше выступал Александр Еремин, бывший директор «СибСтройАльянс». Именно его вместе с сотрудниками «Горводоканала» судили за крупное мошенничество — за махинации на 29 миллионов рублей при замене труб. Сотрудники муниципального предприятия подделывали документы и использовали в работе не новые, а восстановленные трубы.
Как сообщили жители дома на Железнодорожной, в мэрии им сказали, что директор «Ермака» Анна Потанина хочет приехать на место, связаться с жителями и узнать, что происходит. За две недели она так и им и не позвонила. С корреспондентом НГС Анна Потанина отказалась общаться и сбросила звонок.