«Напал со словами: "Скотина, сейчас забью тебя!"» Как жители дома в центре города оказались в аду из-за заброшенной бойлерной

Как рассказывает местная жительница, однажды тут и правда упал ребенок и сломал себе руку, но с самой бойлерной ничего тогда не сделали. Подростки рассказывали Татьяне, что они хотят сделать там свой штаб.



— На деревьях дети висят и прямо так, чтобы дерево лопнуло, до такой степени давят. Я не могу, меня прямо бесит. Они ничего в своей жизни не посадили. А девочка с ними выходит из неполной семьи, она три посаженные липы поломала. Я пыталась с ее папой поговорить. Она дохлая такая, я пыталась ее за руку схватить через толстовку. Она меня всю дорогу пыталась за руку укусить. Ну кусать она не стала, а вечером папа ее пришел, угрожал мне, — рассказала Татьяна.



Татьяна рассказывает, как однажды мальчики напали на нее с палкой. Как оказалось, подростки защищали свою знакомую, которую и тащила жительница дома на Железнодорожной.