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«Напал со словами: "Скотина, сейчас забью тебя!"» Как жители дома в центре города оказались в аду из-за заброшенной бойлерной

Бесхозное здание оккупировали бомжи и трудные подростки

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Бойлерная расположена в одном из дворов на улице Железнодорожной, недалеко детская площадка

Бойлерная расположена в одном из дворов на улице Железнодорожной, недалеко детская площадка

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В Новосибирске заброшенная бойлерная стала пристанищем для трудных подростков

В центре Новосибирска в одном из дворов заброшенная бойлерная уже несколько лет не дает спокойно жить местным жителям. Трудные подростки облюбовали подземные ходы здания. Подростки считают это место своим штабом, где они шумят, поют и веселятся. Ближе к вечеру к бойлерной подтягиваются граждане без определенного места жительства. Соседи жалуются, что бомжи жгут костры, громко ругаются и стонут по ночам. Как утверждают в мэрии Новосибирска, здание четыре года назад было продано и сейчас на владелицу подали в суд. Корреспондент НГС посмотрела на пугающее место и узнала, что делает для решения проблемы администрация.

Татьяна Минтиненко рассказала НГС, что заброшенная бойлерная в последние пару лет доставляет неудобства местным жителям.

— Около пяти лет бойлерная, ранее отапливавшая наш дом № 20 по улице Железнодорожной (нас перевели на внутреннюю котельную), более не функционирует. За последние три года пустующая бойлерная стала местом грязи, заразы и разврата (там лежат матрасы, на которых спят бомжи, разбросаны их вещи, извлекаемые из мусорных баков, находящихся позади бойлерной). Громоздкие вещи из мусорки, такие как холодильники, стиральные машины и прочие, бомжи разбивают целыми сутками и даже ночью. Здесь полная антисанитария: остатки еды, найденной в мусорных контейнерах, испражнения и прочее, — жалуется женщина.

В небольшой лаз пробираются подростки

В небольшой лаз пробираются подростки

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Штаб для местных подростков

Бойлерная скрыта от глаз прохожих кустами, но, немного приглядевшись, можно увидеть разрушенные кирпичные остатки здания. С одной стороны бойлерной есть подкоп, который ведет под землю. Кажется, изначально подкоп появился из-за естественных процессов разрушения, а потом ему помогли стать больше. Среднестатистический подросток спокойно сможет туда пролезть. В подкопе виднеются старые трубы и мусор. Место под землей темное, сырое и пугающее. Прямо на месте, куда нужно спускаться, торчит старый кран. Компания подростков, которая считает это место своим штабом, состоит из 3–4 мальчиков и одной девочки.

— Они забираются туда, стреляют голубей, скачут, поют матерные песни. Поочередно: сначала бомжи, потом подростки. Дети эти хоть и трудные, но они же тут навернутся, бошки посворачивают. Бойлерная-то уже разваливается, — делится Татьяна.

В бойлерную можно проникнуть беспрепятственно

В бойлерную можно проникнуть беспрепятственно

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Как рассказывает местная жительница, однажды тут и правда упал ребенок и сломал себе руку, но с самой бойлерной ничего тогда не сделали. Подростки рассказывали Татьяне, что они хотят сделать там свой штаб.

— На деревьях дети висят и прямо так, чтобы дерево лопнуло, до такой степени давят. Я не могу, меня прямо бесит. Они ничего в своей жизни не посадили. А девочка с ними выходит из неполной семьи, она три посаженные липы поломала. Я пыталась с ее папой поговорить. Она дохлая такая, я пыталась ее за руку схватить через толстовку. Она меня всю дорогу пыталась за руку укусить. Ну кусать она не стала, а вечером папа ее пришел, угрожал мне, — рассказала Татьяна.

Татьяна рассказывает, как однажды мальчики напали на нее с палкой. Как оказалось, подростки защищали свою знакомую, которую и тащила жительница дома на Железнодорожной.

Из-за густых кустов обычный прохожий может и не увидеть бойлерную

Из-за густых кустов обычный прохожий может и не увидеть бойлерную

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— Они меня обливали грязной водой, пока я тащила эту девочку. Я написала в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.), мне там сказали, что ничего им не сделают, мальчики эти и так стоят на учете, — сообщила Татьяна.

В МВД по Новосибирской области рассказали, что 20 августа в полицию поступило сообщение о хлопках петард, которые запускали несовершеннолетние.

— В настоящее время материал находится на рассмотрении, по результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, — сообщили в пресс-службе МВД. Сотрудники также уточнили, что на этом месте постоянно работают полиция и ПДН: они проводят профилактические беседы с нарушителями.

Изнутри доносится неприятный запах

Изнутри доносится неприятный запах

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Это был не первый случай конфликта с обитателями бойлерной. Как рассказали в МВД по Новосибирской области, похожая ситуация произошла 20 сентября 2020 года.

— В отдел полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило обращение по факту причинения в ходе словесного конфликта телесных повреждений гражданке. По результатам проверки вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, — прокомментировали в МВД по Новосибирской области. Дело прекратили из-за несовершеннолетнего возраста участников конфликта.

Свой уголок для бездомных

Если завернуть за угол бойлерной, то прямо напротив мусорных контейнеров можно увидеть остатки пребывания взрослых посетителей заброшки. Повсюду валяется мусор, виднеется место для сна.

Мусор рядом с бойлерной появляется из рядом стоящих контейнеров

Мусор рядом с бойлерной появляется из рядом стоящих контейнеров

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— 4 августа я увидела, проходя по двору, со стороны бойлерной столб дыма. Пока я подходила ближе, чтобы выяснить, в чем дело, разгорелся костер. Возле костра сидел бомж с палкой. Я пыталась прогнать его и требовала затушить костер. Ответ пополам с матом был таким: «Обожгу палку и уйду». Я повторила свои требования — он вскочил, схватив вторую палку, и стал притеснять меня к бойлерной, выкрикивая: «Скотина, сейчас забью тебя!» Угроза была вполне реальной. Избежав страшной участи, я сказала, что вызову полицию, мне ответили: «Хоть 26 полиций вызывай!» Далее я пригласила участкового, и он прогнал бомжа, затушив костер. Ночью компания бомжей вновь отдыхала на бойлерной и что-то ломала и выкрикивала, как всегда, а мы «наслаждались» стуками, бряками и нецензурщиной, — поделилась Татьяна.

Среди кустов организовано спальное место

Среди кустов организовано спальное место

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Самый ужас, как говорит жительница Железнодорожной, начался два года назад.

— Два года жил здесь один мужчина на первом этаже. И он машину вечно ремонтировал. А как его не стало, такая фигня началась. Видимо, он как-то их сдерживал, — поделилась Татьяна.

Остатки костра также лежат посреди мусора

Остатки костра также лежат посреди мусора

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Администрация подает в суд


В администрации о проблемах заброшенной бойлерной знают. Управление по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска проводило там проверку.

— Указанный земельный участок не огорожен, доступ не ограничен, — пришли к выводу после проверки.

За мусор в бойлерной отвечает собственник — компания «Ермак»

За мусор в бойлерной отвечает собственник — компания «Ермак»

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До 2017 года участок был в муниципальном пользовании и находился в ведении МУП «Энергия». В 2017 году землю продали ООО «Ермак». В администрацию, как сообщили в пресс-службе, местные жители начали обращаться лишь в 2020 году.

— Администрацией округа собственнику здания трижды направлялось требование о принятии мер, препятствующих доступу в здание, за ненадлежащее содержание прилегающей территории собственник привлекался к административной ответственности, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Так как собственник здания никак не реагировал на требования мэрии, администрация обратилась в арбитражный суд. Они хотят обязать «Ермак» принять меры и ограничить доступ посторонних людей в заброшенную бойлерную. Администрация просит закрыть все дверные и оконные проемы и выполнить защитное ограждение по периметру здания.

Первое заседание арбитражного суда состоялось 30 августа. По делу о возложении обязанности принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей к объекту, возбудили производство. Следующее заседание будет 22 сентября 2021 года.

Внутрь бойлерной можно зайти, но подойти к ней тяжело: рядом организован туалет

Внутрь бойлерной можно зайти, но подойти к ней тяжело: рядом организован туалет

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Что говорит собственница бойлерной


Учредитель и директор «Ермака» — Анна Потанина. Ее компания появилась в 2011 году и занимается грузоперевозками, сообщает сервис «Контур.Фокус». В 2019 году на «Ермак» подали в суд из-за задолженности по налогам на 418 889 рублей 92 копейки.

Анна Потанина является директором еще двух компаний: ООО «Техно-колор» и ООО «Альянс групп», которые также имеют задолженности по налогам. В «Альянс групп» и «Техно-колор» учредителем раньше выступал Александр Еремин, бывший директор «СибСтройАльянс». Именно его вместе с сотрудниками «Горводоканала» судили за крупное мошенничество — за махинации на 29 миллионов рублей при замене труб. Сотрудники муниципального предприятия подделывали документы и использовали в работе не новые, а восстановленные трубы.

Залезать в бойлерную очень опасно

Залезать в бойлерную очень опасно

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Как сообщили жители дома на Железнодорожной, в мэрии им сказали, что директор «Ермака» Анна Потанина хочет приехать на место, связаться с жителями и узнать, что происходит. За две недели она так и им и не позвонила. С корреспондентом НГС Анна Потанина отказалась общаться и сбросила звонок.

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