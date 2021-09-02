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В Новосибирске выбрали цвета для уличных киосков к МЧМ-2023: как они могут выглядеть

Мэрия предложила владельцам киосков выбрать между разными оттенками серого цвета

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Мы решили раскрасить один из киосков в цвета, утвержденные мэрией. Как вам?

Мы решили раскрасить один из киосков в цвета, утвержденные мэрией. Как вам?

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Мэрия утвердила требования к внешнему виду киосков к МЧМ-2023

Мэрия Новосибирска утвердила требования к внешнему виду уличных киосков. Об этом говорится в постановлении городской администрации. Документ вступил в силу с 1 сентября.

Как указано в постановлении, нестационарные объекты торговли, расположенные в пределах гостевых маршрутов Новосибирска, должны быть приведены к единому виду к Международному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

— Подлежат приведению в соответствии с установленными постановлением требованиями до 1 июня 2022 года, — указано в постановлении.

Основными цветами неостекленных поверхностей выбрали оттенки серого. Это могут быть железно-серый, транспортно-серый, темно-алюминиевый, перламутровый светло-серый, перламутровый темно-серый.

Дополнительными цветами могут стать железно-серый, антрацитово-серый, черно-серый, черный янтарь, темно-алюминиевый.

Кроме того, нестационарные объекты не должны иметь следов ржавчины, грязи, сколов краски и механических повреждений.

— При устройстве нестационарных объектов не допускается применение кирпича, газобетона, строительных блоков, монолитного и сборного бетона, фанеры. Кровля нестационарного объекта выполняется из листового гнутого профиля, — говорится в документе.

Кондиционеры и системы вентиляции должны быть скрыты декоративными панелями, решетками или жалюзи.

Гостевые маршруты разработали в Новосибирске к МЧМ-23. Всего получилось 6 маршрутов, здесь мы показали их на карте.

Изначально к чемпионату хотели построить 250 новых остановок по концессии, но она провалилась. Мэрия объявляла о создании сети «умных» остановок общественного транспорта по концессии, то есть с участием частных инвесторов. 25 марта этого года не состоялся объявленный мэрией конкурс, потому что никто не заявился на торги. 250 новых остановок хотели построить к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Мэрия планировала заключить концессионное соглашение на 15 лет с ежеквартальной оплатой 174 тысячи рублей. Чиновники желали оснастить остановки камерами видеонаблюдения и системой оперативной связи, 56 из них должны были совместить с торговыми павильонами. Против концессии также выступали предприниматели.

К международному чемпионату по хоккею в Новосибирске строят ещё новый Ледовый дворец и станцию метро «Спортивная». Стройки проходят не без проблем: ЛДС готовят с отставанием, подрядчику предъявили иск о банкротстве, а строителям не выплатили деньги.

В июле архитекторы представили дизайн-проект «Спортивной» мэру города Анатолию Локтю. Основными цветами выбрали оранжевый и серый. Мэру не понравился оранжевый цвет, он предложил выбрать «традиционные для метрополитена» цвета — синий и голубой.

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