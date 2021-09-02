В Новосибирске выбрали цвета для уличных киосков к МЧМ-2023: как они могут выглядеть

Мэрия Новосибирска утвердила требования к внешнему виду уличных киосков. Об этом говорится в постановлении городской администрации. Документ вступил в силу с 1 сентября.

Как указано в постановлении, нестационарные объекты торговли, расположенные в пределах гостевых маршрутов Новосибирска, должны быть приведены к единому виду к Международному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

— Подлежат приведению в соответствии с установленными постановлением требованиями до 1 июня 2022 года, — указано в постановлении.