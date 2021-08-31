Заказчик нового ЛДС в Новосибирске не контролирует, как выплачивают деньги строителям

Новосибирское областное учреждение «Арена» не вмешивается в вопросы, связанные с выплатой зарплат работникам стройки нового ЛДС. Это следует из ответа Министерства строительства Новосибирской области на запрос НГС.
Проблемы с выплатами стройке нового ЛДС возникли в апреле этого года. Одна из фирм-субподрядчиков заявила о том, что им не заплатили деньги за работу. Красноярская компания «СК24» обратилась в арбитражный суд с иском к компании «Строймонтаж». Суд постановил взыскать с ООО «Строймонтаж» в пользу «СК24» более 40 миллионов, однако компания так и не выплатила деньги строителям.
ООО «Строймонтаж» — подрядная организация генерального подрядчика строительства новой ледовой арены в Новосибирске ООО «ЭлинАльфа». Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не подалась московская компания «ЭлинАльфа». Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена».
Как сообщил минстрой НГС, «Строймонтаж» является подрядной организацией «ЭлинАльфа», а госконтракты на строительство нового ЛДС заключены между ГКУ «Арена» и «ЭлинАльфой».
— Согласно условиям контрактов заказчик (ГКУ «Арена») осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность генподрядчика, — указано в ответе Министерства строительства НСО.
В документе говорится, что вопрос об отсутствии выплат «Строймонтажа» «СК24» сейчас решается в суде.
НГС дважды отправлял по ситуации запросы в компанию «ЭлинАльфа» — в апреле и в августе, ответов до сих пор не было.
«Строймонтаж» уже получил иск о банкротстве от двух фирм. К иску планирует присоединиться и «СК24». При этом сотрудники «СК24» допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно. На связь «ЭлинАльфы» и «Строймонтажа» обратило внимание издание «Тайга.инфо».
«Строймонтаж» сейчас принадлежит Михаилу Воловичу, а до 2017 года фирмой владел Виталий Шиковец. Он был директором еще одного ООО «Строймонтаж», зарегистрированного в Брянске, — совладельцем этой компании был Борис Билсагаев
Борис Билсагаев был генеральным директором «ЭлинАльфа» до середины 2018 года. Потом его сменил Алексей Грибан.
По данным картотеки арбитражного суда, за август «Строймонтажу» предъявили 7 новых исков, за июль — 8. К «ЭлинАльфе» также подано несколько исков.
Московская компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составила 51 миллиард рублей.
«Строймонтаж» также зарегистрирован в Москве, в его видах деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. На сайте фирмы указано, что она работала на реконструкции Дворца спорта с бассейном в Санкт-Петербурге, строительстве спорткомплекса Московского среднего специального училища олимпийского резерва и жилого комплекса «Клены» в Санкт-Петербурге.
Там же указано, что фирма имеет многолетний опыт успешной реализации строительных объектов. По данным «Контур.Фокуса», «Строймонтаж» был зарегистрирован в 2014 году. На сайте фирмы указан только один номер телефона, который не отвечает.
Стройка ЛДС идет с большим отставанием, об этом недавно заявил министр строительства региона Иван Шмидт. Сегодня РБК со ссылкой на министра сообщил, что арена готова на 39,5%, к 31 декабря этого года она должна быть построена на 75%.