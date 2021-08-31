Заказчик нового ЛДС в Новосибирске не контролирует, как выплачивают деньги строителям

ООО «Строймонтаж» — подрядная организация генерального подрядчика строительства новой ледовой арены в Новосибирске ООО «ЭлинАльфа». Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не подалась московская компания «ЭлинАльфа». Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена».



Как сообщил минстрой НГС, «Строймонтаж» является подрядной организацией «ЭлинАльфа», а госконтракты на строительство нового ЛДС заключены между ГКУ «Арена» и «ЭлинАльфой».

— Согласно условиям контрактов заказчик (ГКУ «Арена») осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность генподрядчика, — указано в ответе Министерства строительства НСО.

В документе говорится, что вопрос об отсутствии выплат «Строймонтажа» «СК24» сейчас решается в суде.

НГС дважды отправлял по ситуации запросы в компанию «ЭлинАльфа» — в апреле и в августе, ответов до сих пор не было.