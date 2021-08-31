ФАС ограничит цены на гостиницы в Новосибирске на время чемпионата мира по волейболу и чемпионата мира по хоккею

ФАС разрабатывает законопроект, который регулирует цены на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий.



Он будет касаться и Новосибирска, который в следующем году будет принимать чемпионат мира по волейболу, а в 2023 году — Молодежный чемпионат мира по хоккею.



— Проект закона позволит сдержать рост цен на гостиницы. Это снизит расходы граждан, бизнеса, государства и повысит доступность таких услуг. В России практика регулирования ценообразования в секторе гостиничных услуг уже применялась во время проведения крупных международных спортивных мероприятий, — сообщили в Новосибирском УФАС. — Во время проведения Петербургского международного экономического форума в 2021 году ФАС России зафиксировала факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%.



Документ должен быть полностью готов к 1 октября 2021 года. Предполагается, что изменения вступят в силу в марте 2022 года.

