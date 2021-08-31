ФАС ограничит цены на гостиницы в Новосибирске на время чемпионата мира по волейболу и чемпионата мира по хоккею

ФАС ограничит цены на гостиницы в Новосибирске во время чемпионатов
ФАС разрабатывает законопроект, который регулирует цены на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий.
Он будет касаться и Новосибирска, который в следующем году будет принимать чемпионат мира по волейболу, а в 2023 году — Молодежный чемпионат мира по хоккею.
— Проект закона позволит сдержать рост цен на гостиницы. Это снизит расходы граждан, бизнеса, государства и повысит доступность таких услуг. В России практика регулирования ценообразования в секторе гостиничных услуг уже применялась во время проведения крупных международных спортивных мероприятий, — сообщили в Новосибирском УФАС. — Во время проведения Петербургского международного экономического форума в 2021 году ФАС России зафиксировала факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%.
Документ должен быть полностью готов к 1 октября 2021 года. Предполагается, что изменения вступят в силу в марте 2022 года.
— В период проведения особо значимых международных мероприятий лицам, предоставляющим гостиничные услуги запрещается установление цен на гостиничные услуги, превышающих предельные цены на гостиничные услуги, рассчитанные в соответствии с методикой, утвержденной правительством Российской Федерации, независимо от даты реализации (бронирования) номеров, — говорится в документе.
На сайте ФАС уточняют, что предельная цена на гостиницы должна будет рассчитываться для каждого номера, исходя из базовой среднегодовой цены на гостиничные услуги в сутки. Также гостиницы хотят обязать размещать у себя на сайтах максимальную стоимость номеров.
В конце августа в Новосибирске строители начали монтаж профлиста на кровле нового Ледового дворца спорта. Стройка нового ЛДС идет проблемно: одного из подрядчиков сейчас банкротят, при этом он не выплатил строителям положенных денег. Кроме того, недавно министр строительства заявил, что работы идут «с серьезным отставанием».