На новом ЛДС в Новосибирске начали укладывать кровлю — фото со стройки

Крышу нового ЛДС в Новосибирске начали покрывать профлистом
В Новосибирске строители начали монтаж профлиста на кровле нового Ледового дворца спорта.
Как сообщила пресс-служба правительства, строителям предстоит обустроить кровлю площадью около 17 тысяч
— На малых аренах профлист и подсистема смонтированы полностью. Параллельно для закрытия теплового контура ведется монтаж витражей основной арены ЛДС, — сообщили в пресс-службе.
Строители продолжают и монтаж металлоконструкций на объекте. Также сейчас здесь устраивают системы вентиляции, водоснабжения и канализации, наружного водопровода.
Стройка нового ЛДС идет проблемно: одного из подрядчиков сейчас банкротят, при этом он не выплатил строителям положенных денег. Кроме того, недавно министр строительства заявил, что работы идут «с серьезным отставанием». Проблему признали и в федеральном правительстве. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко во время посещения арены отметил, что в этом году темпы строительства арены замедлились, «возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации». Причиной необходимости проведения корректировки стали изменения конструктивных решений при строительстве арены.