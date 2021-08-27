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На новом ЛДС в Новосибирске начали укладывать кровлю — фото со стройки

Рабочие сейчас, в частности, занимаются устройством теплового контура

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Новый ЛДС с высоты. Объект должны ввести до октября 2022 года

Новый ЛДС с высоты. Объект должны ввести до октября 2022 года

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Крышу нового ЛДС в Новосибирске начали покрывать профлистом

В Новосибирске строители начали монтаж профлиста на кровле нового Ледового дворца спорта.

Как сообщила пресс-служба правительства, строителям предстоит обустроить кровлю площадью около 17 тысяч кв. м. По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, монтаж кровли спортивного сооружения — важный этап комплекса работ по созданию теплового контура здания.

— На малых аренах профлист и подсистема смонтированы полностью. Параллельно для закрытия теплового контура ведется монтаж витражей основной арены ЛДС, — сообщили в пресс-службе.

Строители продолжают и монтаж металлоконструкций на объекте. Также сейчас здесь устраивают системы вентиляции, водоснабжения и канализации, наружного водопровода.

Основная часть профлиста уже на объекте

Основная часть профлиста уже на объекте

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Стройка нового ЛДС идет проблемно: одного из подрядчиков сейчас банкротят, при этом он не выплатил строителям положенных денег. Кроме того, недавно министр строительства заявил, что работы идут «с серьезным отставанием». Проблему признали и в федеральном правительстве. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко во время посещения арены отметил, что в этом году темпы строительства арены замедлились, «возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации». Причиной необходимости проведения корректировки стали изменения конструктивных решений при строительстве арены.

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