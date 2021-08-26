«На человека втайне оформили 20 симок». Три честных истории, как обманывают в салонах сотовой связи

Давно ли вы заходили в салоны сотовой связи? Помните грустных консультантов, которые, вопреки вашему желанию, всё равно начинают твердить заученные по скрипту фразы и продавать смартфоны любой ценой? Бывший сотрудник салона сотовой связи рассказал, как вас могут обмануть (даже если вам кажется, что всё в порядке). Публикуем его анонимный монолог.



«Заставляют прилипать к людям»

Обычно в салоны связи идут работать студенты, которые только окончили колледж, техникум или вуз. Но на моей памяти было немало людей и с высшим образованием. Из-за того что их не берут на работу без опыта, они приходят трудоустраиваться «ну хоть куда-нибудь». Как правило, текучка огромная, и на долгий срок никто не остается. Хотя есть и те, кто работает на одной и той же должности по 5–10 лет.



Многие сотрудники талантливы, могут предоставить актуальную информацию о любой модели телефона или услуге и даже могут помочь более выгодно приобрести технику или аксессуары. Но есть и те, которые не могут ответить на элементарные вопросы, а лишь читают информацию с этикетки выставочной модели. Почему так происходит? Нас заставляют быть роботами с одними и теми же фразами и приветствием. Если ты нарушаешь работу и не общаешься с покупателем по скрипту — штрафы. Если ты сел отдохнуть после многочасового стояния на ногах — штрафы. Если ты отошел от человека, который попросил его не тревожить, — штрафы. Нас заставляют прилипать к людям, хотят они этого или нет. Ведь этот всё считается так называемой работой с возражениями. Все сотрудники обязательно проходят тренинги по этой теме.



У нас в городе есть салоны-флагманы и простые отдаленные офисы, до которых никому нет дела. В основном всё, что вам нужно, можно найти и сделать во флагманских салонах. Во всех остальных вы можете не найти то, что ищете. Зато можете приобрести всё — от лотерейных билетов до телевизионной приставки. Кстати, на продажу этих самых приставок давали просто нереальные планы продаж, поэтому они стали точкой отсчета для нового вида мошенничества (расскажу об этом позже). В целом есть много историй о том, как телефоны одной модели в коробке меняли на другую, роняли смартфоны на кафель, забывали обновлять ценники с низкой стоимостью или продавали смартфоны по акциям, о которых не говорили, кладя разницу себе в карман. Но мы остановимся на нескольких самых запоминающихся историях.

