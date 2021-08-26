«На человека втайне оформили 20 симок». Три честных истории, как обманывают в салонах сотовой связи

Давно ли вы заходили в салоны сотовой связи? Помните грустных консультантов, которые, вопреки вашему желанию, всё равно начинают твердить заученные по скрипту фразы и продавать смартфоны любой ценой? Бывший сотрудник салона сотовой связи рассказал, как вас могут обмануть (даже если вам кажется, что всё в порядке). Публикуем его анонимный монолог.
«Заставляют прилипать к людям»
Обычно в салоны связи идут работать студенты, которые только окончили колледж, техникум или вуз. Но на моей памяти было немало людей и с высшим образованием. Из-за того что их не берут на работу без опыта, они приходят трудоустраиваться «ну хоть куда-нибудь». Как правило, текучка огромная, и на долгий срок никто не остается. Хотя есть и те, кто работает на одной и той же должности по 5–10 лет.
Многие сотрудники талантливы, могут предоставить актуальную информацию о любой модели телефона или услуге и даже могут помочь более выгодно приобрести технику или аксессуары. Но есть и те, которые не могут ответить на элементарные вопросы, а лишь читают информацию с этикетки выставочной модели. Почему так происходит? Нас заставляют быть роботами с одними и теми же фразами и приветствием. Если ты нарушаешь работу и не общаешься с покупателем по скрипту — штрафы. Если ты сел отдохнуть после многочасового стояния на ногах — штрафы. Если ты отошел от человека, который попросил его не тревожить, — штрафы. Нас заставляют прилипать к людям, хотят они этого или нет. Ведь этот всё считается так называемой работой с возражениями. Все сотрудники обязательно проходят тренинги по этой теме.
У нас в городе есть салоны-флагманы и простые отдаленные офисы, до которых никому нет дела. В основном всё, что вам нужно, можно найти и сделать во флагманских салонах. Во всех остальных вы можете не найти то, что ищете. Зато можете приобрести всё — от лотерейных билетов до телевизионной приставки. Кстати, на продажу этих самых приставок давали просто нереальные планы продаж, поэтому они стали точкой отсчета для нового вида мошенничества (расскажу об этом позже). В целом есть много историй о том, как телефоны одной модели в коробке меняли на другую, роняли смартфоны на кафель, забывали обновлять ценники с низкой стоимостью или продавали смартфоны по акциям, о которых не говорили, кладя разницу себе в карман. Но мы остановимся на нескольких самых запоминающихся историях.
Три истории мошенничества
Историй, конечно, всегда много. Причем как со стороны нерадивых сотрудников, так и со стороны неадекватных клиентов. Когда я только устроился в офис одного из сотовых операторов в качестве рядового сотрудника, то нужно было пройти недельное обучение. После этого меня перевели в офис, где не было ни руководителя, ни компетентных сотрудников. Руководителя уволили за то, что он пользовался смартфонами, выставленными на продажу, как своими личными. Позже один из сотрудников решил уволиться в связи с переездом и исчез. Вскоре нам сообщили о грядущей инвентаризации. Проведя ее, мы обнаружили, что не хватает айфона и смарт-часов, а в некоторых коробках от смартфонов лежали другие модели. Уволившийся сотрудник попросту прихватил их с собой. После разбирательств мне и оставшейся сотруднице сказали, что нам придется возмещать ущерб — и это после одного месяца работы. Я, честно говоря, был в шоке. Хотел получить зарплату, а оказался должен. К счастью, удалось доказать, что айфон и часы были украдены, и почти весь долг списали. Ну а что было бы, если бы эти коробки мы продали покупателям, даже думать не хочется.
Вторая история повторяется из раза в раз с разными сотрудниками. Когда удается уговорить клиента взять кредит, то многие втайне от покупателя добавляют в чек другие позиции, которые необходимо продать по плану или просто хочется забрать себе: аксессуары, мелкую технику, симки. Был момент, когда сотрудники добавляли даже телевизионные приставки стоимостью до трех тысяч рублей, только потому, что горят планы. А один наш сотрудник умудрился продать и не положить покупателю наушники и портативную колонку. Часто чек кладут на самое дно коробки, куда покупатель редко заглядывает. В общем, если не заметят — хорошо, а если приходят через пару дней или позже — не страшно, все бумаги по кредиту уже подписаны. Самое страшное для всех, если замечают на месте. Тогда начинается клоунада. Просто будьте внимательны и всегда проверяйте чеки.
Закончу историей о том, как на покупателей оформляют десятки симок. Доверив паспорт сотруднику в случае оформления одной сим-карты или кредита, не будьте уверены, что ваши данные в сохранности. Так случилось с одним из посетителей офиса. На него оформили около 20 симок, о которых он даже не знал! И все они были с минусовым балансом, из-за чего он не мог покинуть страну, пока не закроет задолженность. Чтобы этого избежать, можете прийти в салон связи с паспортом и попросить сотрудника проверить, сколько симок оформлено на ваш паспорт.
Мне очень жаль сотрудников, которым приходится идти на «мошенничество», чтобы уберечь себя от ненужных списаний и штрафов. Делают они это всё, поверьте, не от хорошей жизни. Так, сотрудник может получить за месяц работы всего 12 тысяч рублей. А если на него повесят штрафы, то и того меньше. Конечно, не всегда сотрудник обманывает. В моем офисе были постоянные адекватные клиенты, которым мы помогали искренне и от всего сердца. А некоторым пожилым людям мы бесплатно настраивали то, что по идее было в платном прайсе.
Я считаю, что лучше не ходить в салоны связи. Это, конечно, мое мнение, но я работал в салонах связи и понимаю, о чем говорю. Лучше делать заказы онлайн. Поберегите свои нервы.
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