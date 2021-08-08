Полиция проводит проверку из-за того, что мужчина залез на фонарь возле Оперного
Полиция проводит проверку из-за того, что мужчина залез на фонарный столб и пел возле Оперного театра в центре Новосибирска.
— Привить любовь к прекрасному новосибирцам и гостям нашего города музыкальным исполнением произведений Лермонтова и других авторов решил неизвестный гражданин, накинув на себя плащ и взобравшись на фонарь возле Новосибирского академического театра оперы и балета, — рассказал журналисту НГС очевидец Михаил Булатов.
Он уточнил, что снял происходящее на видео около 23:00 7 августа.
— Я его наблюдал минут 15, потом дальше пошел. Не знаю, чем кончилось. Люди просто снимали и мимо проходили. Милиции на тот момент не было, — уточнил Михаил Булатов.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что по этому факту сейчас проводится проверка.
Ранее мы рассказывали, как ночью в Новосибирске мужчина обстрелял припаркованную машину. Полиция тоже проводила проверку по этому факту. А другого сибиряка в августе 2021 года оштрафовали за дебош на рейсе из Новосибирска в Москву.