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Полиция проводит проверку из-за того, что мужчина залез на фонарный столб и пел возле Оперного театра

Он был одет в черную накидку, похожую на плащ

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Мужчина разговаривал с собравшейся публикой и пел, стоя на фонарном столбе

Мужчина разговаривал с собравшейся публикой и пел, стоя на фонарном столбе

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Полиция проводит проверку из-за того, что мужчина залез на фонарь возле Оперного

Полиция проводит проверку из-за того, что мужчина залез на фонарный столб и пел возле Оперного театра в центре Новосибирска.

— Привить любовь к прекрасному новосибирцам и гостям нашего города музыкальным исполнением произведений Лермонтова и других авторов решил неизвестный гражданин, накинув на себя плащ и взобравшись на фонарь возле Новосибирского академического театра оперы и балета, — рассказал журналисту НГС очевидец Михаил Булатов.

Он уточнил, что снял происходящее на видео около 23:00 7 августа.

— Я его наблюдал минут 15, потом дальше пошел. Не знаю, чем кончилось. Люди просто снимали и мимо проходили. Милиции на тот момент не было, — уточнил Михаил Булатов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что по этому факту сейчас проводится проверка.

Ранее мы рассказывали, как ночью в Новосибирске мужчина обстрелял припаркованную машину. Полиция тоже проводила проверку по этому факту. А другого сибиряка в августе 2021 года оштрафовали за дебош на рейсе из Новосибирска в Москву.

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Оперный театрполицияфонарный столб
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