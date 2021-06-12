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На Затулинке мужчина обстрелял припаркованную машину

Жители соседнего дома сняли конфликт, произошедший до обстрела, на видео

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Конфликт произошел возле дома по адресу Зорге, 94

Конфликт произошел возле дома по адресу Зорге, 94

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На Затулинке мужчина обстрелял припаркованную машину

В Новосибирске, на улице Зорге, мужчина обстрелял припаркованную машину — жители ближайшего дома сняли на видео, как он ходит вокруг нее и потом срабатывает сигнализация.

Кроме того, очевидцы сняли еще одно видео, которое практически полностью состоит из нецензурной лексики. На нем слышно, как между мужчинами происходит словесная перепалка. Его опубликовали в паблике «АСТ-54». А на втором видео показано то, что происходило после: один из участников конфликта обстрелял машину другого.

— 11 июня в 22:30 в полицию поступило сообщение по факту повреждения автомобиля возле одного из домов в Кировском районе. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, — пояснили журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В полиции добавили, что они ищут человека, который повредил машину.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске, на Затулинке, произошел конфликт из-за парковки.

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обстрелполиция
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