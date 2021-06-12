На Затулинке мужчина обстрелял припаркованную машину

В Новосибирске, на улице Зорге, мужчина обстрелял припаркованную машину — жители ближайшего дома сняли на видео, как он ходит вокруг нее и потом срабатывает сигнализация.

Кроме того, очевидцы сняли еще одно видео, которое практически полностью состоит из нецензурной лексики. На нем слышно, как между мужчинами происходит словесная перепалка. Его опубликовали в паблике «АСТ-54». А на втором видео показано то, что происходило после: один из участников конфликта обстрелял машину другого.