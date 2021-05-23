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«Две машины просто не могли проехать, и из-за этого случилась драка»: на Затулинке произошел конфликт из-за парковки

На место приехали сотрудники Росгвардии

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Это произошло недалеко от дома по адресу <nobr class="_">Громова, 7</nobr>

Это произошло недалеко от дома по адресу Громова, 7

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На Затулинке в Новосибирске произошел конфликт из-за парковки

На Затулинке в Новосибирске произошел конфликт из-за парковки — его заснял очевидец.

— Мы с девушкой шли мимо и увидели этот конфликт. Возле киоска две машины просто не могли проехать, и из-за этого случилась драка: два мужика подрались, и приехала полиция. Один начал дебоширить с полицией, его забрали, а дальше я не знаю, что там случилось, — рассказал журналисту НГС очевидец конфликта Сергей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что сообщение о конфликте поступило около 21:30 22 мая в Кировском районе у дома на улице Громова. По данной заявке выезжали сотрудники Росгвардии. В полиции не смогли подтвердить, что дебошир оказывал сопротивление.

Журналист НГС обратился за комментарием в Росгвардию, но на момент публикации не получил его.

Ранее мы рассказывали, какой бывает месть за парковку в Новосибирске.

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ЗатулинкаРосгвардиядракаконфликтпарковкаполиция
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