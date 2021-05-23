«Две машины просто не могли проехать, и из-за этого случилась драка»: на Затулинке произошел конфликт из-за парковки

На Затулинке в Новосибирске произошел конфликт из-за парковки — его заснял очевидец.

— Мы с девушкой шли мимо и увидели этот конфликт. Возле киоска две машины просто не могли проехать, и из-за этого случилась драка: два мужика подрались, и приехала полиция. Один начал дебоширить с полицией, его забрали, а дальше я не знаю, что там случилось, — рассказал журналисту НГС очевидец конфликта Сергей.