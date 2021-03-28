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Месть за парковку. Разглядываем, что и за какой поступок нацарапали на стекле машины жильцы многоэтажки

Свежая подборка фото с образцами неправильной парковки

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Владельцу машины оставили послание на стекле

Владельцу машины оставили послание на стекле

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В Новосибирске выбрали автохамов недели с 22 по 28 марта 2021 года

В новом, 220-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: послание на стекле машины от жителей дома, «Крузеры» на тротуарах и мастерская парковка на сугробе. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Любят у нас водители эту тропу перекрывать, — пишут местные жители. Кто-то на стекле начертал послание (фото выше).

Такси в окружении детей

Такси в окружении детей

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— У входа в школу №100 на пешеходном переходе запарковалась машина такси, — сообщает Ярослав.

Внедорожник в центре города

Внедорожник в центре города

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«Лэнд-Крузер» на тротуаре, всё в порядке вещей.

Стоянка на тротуаре&nbsp;

Стоянка на тротуаре 

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Еще один «крузак» в пешеходной зоне, ничего необычного.

Интересно, как здесь пройти пешеходу? По капоту автомобиля?

Интересно, как здесь пройти пешеходу? По капоту автомобиля?

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— Красный проспект, 50. Практически перекрыли тротуар, — возмущается Александр.

Новейший&nbsp;Genesis G80

Новейший Genesis G80

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— Нищий на тротуаре, — подметили наши читатели. Обратите внимание, это новейший премиальный седан Genesis G80. Самая распоследняя модель, и уже в нашем городе. И номерки красивые — ВВВ.

«Нива» на сугробе

«Нива» на сугробе

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Мастерство парковки не пропьешь.

«Мерседес» на тротуаре

«Мерседес» на тротуаре

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— У Восхода, 1а постоянно так паркуются, — уточняет Михаил.

Перегородил тропинку

Перегородил тропинку

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— Такой чудак перегородил выход с детской площадки, — информирует Антон.

Людям пройти сложно

Людям пройти сложно

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Три новоявленных богатыря перегородили тротуар на улице Перевозчикова, — пишет Елена.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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КОММЕНТАРИИ (3)

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