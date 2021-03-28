Месть за парковку. Разглядываем, что и за какой поступок нацарапали на стекле машины жильцы многоэтажки

В Новосибирске выбрали автохамов недели с 22 по 28 марта 2021 года
В новом, 220-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: послание на стекле машины от жителей дома, «Крузеры» на тротуарах и мастерская парковка на сугробе. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Любят у нас водители эту тропу перекрывать, — пишут местные жители. Кто-то на стекле начертал послание (фото выше).
— У входа в школу №100 на пешеходном переходе запарковалась машина такси, — сообщает Ярослав.
«Лэнд-Крузер» на тротуаре, всё в порядке вещей.
Еще один «крузак» в пешеходной зоне, ничего необычного.
— Красный проспект, 50. Практически перекрыли тротуар, — возмущается Александр.
— Нищий на тротуаре, — подметили наши читатели. Обратите внимание, это новейший премиальный седан Genesis G80. Самая распоследняя модель, и уже в нашем городе. И номерки красивые — ВВВ.
Мастерство парковки не пропьешь.
— У Восхода, 1а постоянно так паркуются, — уточняет Михаил.
— Такой чудак перегородил выход с детской площадки, — информирует Антон.
СЮЖЕТ
— Три новоявленных богатыря перегородили тротуар на улице Перевозчикова, — пишет Елена.
Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.