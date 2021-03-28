Месть за парковку. Разглядываем, что и за какой поступок нацарапали на стекле машины жильцы многоэтажки

В новом, 220-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: послание на стекле машины от жителей дома, «Крузеры» на тротуарах и мастерская парковка на сугробе. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Любят у нас водители эту тропу перекрывать, — пишут местные жители. Кто-то на стекле начертал послание (фото выше).