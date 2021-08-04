В Новосибирске ищут 8-летнего мальчика на красном велосипеде

В Новосибирске объявлены поиски 8-летнего мальчика — Алексей Рымарев пропал вчера,
— Ребенок, несмотря на 8-летний возраст, — «бегунок». Ранее убегал из дома, но к нам за помощью по поиску данного ребенка не обращались. Мама отвлеклась, хватилась — нет его. Отсутствует велосипед, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — Никто пока не может сказать, в чем ушел ребенок.
На месте сейчас волонтеры ищут камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда поехал ребенок.
Рост мальчика — 115 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые.
Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам
В конце июля из детского реабилитационного центра «Виктория» пропали четверо подростков. К их поискам даже подключался Следственный комитет. Однако спустя сутки ребят нашли.