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В Новосибирске ищут 8-летнего мальчика на красном велосипеде

Алексей Рымарев пропал сутки назад

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Рост мальчика — 115 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые

Рост мальчика — 115 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые

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В Новосибирске объявлены поиски 8-летнего мальчика — Алексей Рымарев пропал вчера, 3 августа, в Октябрьском районе.

— Ребенок, несмотря на 8-летний возраст, — «бегунок». Ранее убегал из дома, но к нам за помощью по поиску данного ребенка не обращались. Мама отвлеклась, хватилась — нет его. Отсутствует велосипед, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — Никто пока не может сказать, в чем ушел ребенок.

На месте сейчас волонтеры ищут камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда поехал ребенок.

Рост мальчика — 115 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

В конце июля из детского реабилитационного центра «Виктория» пропали четверо подростков. К их поискам даже подключался Следственный комитет. Однако спустя сутки ребят нашли.

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поиски ребенкапропал ребенок«ЛизаАлерт»
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