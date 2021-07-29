«Посыл "Могло быть и хуже!" кажется мне ущербным». Сибирячка выступила против сравнения Новосибирска с другими городами

У моего сына аутизм, и иногда люди, когда хотят выразить сочувствие, говорят что-то вроде «Ручки-ножки есть — уже хорошо. А ведь могло бы быть и хуже!» Ну да, конечно, могло бы быть, но я вообще-то задумывала родить здорового ребенка — во всех отношениях. Как ваши. Так что я бы не стала сравнивать жизнь в Новосибирске непременно с жизнью в Линёво, например. И вообще не стала бы сравнивать, а вместо этого задалась бы другим вопросом: а можно ли в Новосибирске жить хорошо?

И я лично прихожу к выводу, что очень даже можно. Вот какие-то люди, которые ходят по одним с нами улицам и даже в одни с нами магазины, покупают квартиры в современных жилых комплексах с ухоженной территорией, безопасными детскими площадками и почти европейскими ресторанчиками на первом этаже. И им там уютно. Айтишники-фрилансеры строят дома подальше от центра, но чтобы с видом на море и стрекотанием кузнечиков по вечерам. И им тоже вполне хорошо в Новосибирске.

Другие обзаводятся жильем в шаговой доступности от места работы, не бьются за право проехаться на маршрутке и не стоят в бесконечных пробках, а любуются клумбами около подъездов два раза в день. И, возможно, этот вычеркнутый из жизни раздражающий фактор тоже делает эту жизнь счастливее.