«Посыл "Могло быть и хуже!" кажется мне ущербным». Сибирячка выступила против сравнения Новосибирска с другими городами

«Хорошо ли жить в Новосибирске?» — вопрос, который вызывает жаркие споры. Когда телеведущая Ирена Понарошку включила наш город в
Вот пристыдили нас тут, что неприлично не радоваться тому, что мы живем в Новосибирске. И я как бы сама кого угодно пристыжу, потому что очень люблю этот город и не уезжаю из него по куче разных эстетических и сентиментальных соображений, но посыл «А ведь могло быть и хуже!» кажется мне ущербным. Потому что можно же радоваться месту своей жизни и просто так, не сравнивая с какими-то менее приятными для жизни местами.
У моего сына аутизм, и иногда люди, когда хотят выразить сочувствие, говорят что-то вроде «Ручки-ножки есть — уже хорошо. А ведь могло бы быть и хуже!» Ну да, конечно, могло бы быть, но я вообще-то задумывала родить здорового ребенка — во всех отношениях. Как ваши. Так что я бы не стала сравнивать жизнь в Новосибирске непременно с жизнью в Линёво, например. И вообще не стала бы сравнивать, а вместо этого задалась бы другим вопросом: а можно ли в Новосибирске жить хорошо?
И я лично прихожу к выводу, что очень даже можно. Вот какие-то люди, которые ходят по одним с нами улицам и даже в одни с нами магазины, покупают квартиры в современных жилых комплексах с ухоженной территорией, безопасными детскими площадками и почти европейскими ресторанчиками на первом этаже. И им там уютно. Айтишники-фрилансеры строят дома подальше от центра, но чтобы с видом на море и стрекотанием кузнечиков по вечерам. И им тоже вполне хорошо в Новосибирске.
Другие обзаводятся жильем в шаговой доступности от места работы, не бьются за право проехаться на маршрутке и не стоят в бесконечных пробках, а любуются клумбами около подъездов два раза в день. И, возможно, этот вычеркнутый из жизни раздражающий фактор тоже делает эту жизнь счастливее.
Кто-то по полгода живет на даче, кто-то сам устраивает субботники в ближайшем лесу, чтобы чисто, кто-то заставляет балкон цветами, чтобы всем вокруг стало чуть красивее. Как, знаете, в старом меме: раньше я любил лето, а потом понял, что лето может быть когда угодно, если есть деньги, и теперь я люблю деньги.
Так и Новосибирск (да и что угодно, наверное): если ты можешь с комфортом обустроить свою личную, небольшую жизнь, то всё становится гораздо лучше (хотя с пылью и вонью что-то нужно делать, конечно. Они откровенно удивляют даже самых преданных фанатов Новосибирска вроде меня, но я сейчас не хочу об очевидном).
И вот все эти люди живут себе счастливо в Новосибирске и не торопятся уезжать или вовсе не планируют, потому что им искренне здесь хорошо. А еще потому, что у всех у них есть свои поводы любить Новосибирск. Потому что невозможно же жить в месте, которое ты не любишь искренне! Это как жить с опостылевшим мужем и гордо всем рассказывать, что такой у тебя крест и ты должна его нести. Но ведь разводы уже давно стали обычной процедурой, как и переезд в другие города и даже страны!
Поэтому я бы лучше искала причины для настоящей любви к этому городу. У меня, например, их две основных. Во-первых, это, конечно, мои воспоминания. Я здесь родилась и выросла. Вот в этом магазине я стояла в очереди за сахаром и ждала, чтобы вернулась мама до того, как мне придется с этой очередью что-то делать. Вот на этой остановке я мерзла, пытаясь уехать домой из музыкальной школы. Здесь, в кулинарии за яблоневым садом, были самые вкусные пирожные «Картошка». В этом ЗАГСе выходила замуж моя двоюродная сестра и одна сводная, а еще здесь же мы организовывали торжественную регистрацию на золотую свадьбу бабушке с дедушкой. Здесь выходила замуж я сама и разводилась тоже здесь. Вот в этом роддоме рожала, а в эту клинику мчалась, когда сын сломал руку, упав с лошади.
Я хочу иметь возможность, забравшись в какой-нибудь район города, вспоминать первый поцелуй и школьные дискотеки, в другом районе — свое первое место работы, а в третьем — бабушкины пирожки. Я хочу иметь возможность всё это вспоминать, просто отправившись в магазин, в который редко бывает нужно, и сказать «привет» бабушке, проезжая мимо Заельцовского кладбища. В конце концов, здесь живут мои родители и некоторое количество еще живых родственников из более старших поколений. Для меня в этом во всём и живет любовь к своему городу.
Ну а вторая причина, конечно, люди. У нас в Новосибирске прекрасные люди: они открывают рестораны и разбивают сады, стригут и делают кудри, пишут крутые тексты и занимаются разнообразным активизмом, проводят самые интересные квизы, снимают невероятные фотографии и шьют уникальную одежду. У нас есть вполне себе насыщенная культурная жизнь, а те, кто ноет, что ее нет, кажется, просто не пробовали ходить на все доступные мероприятия. Поэтому для меня Новосибирск не лучше Линёво, он просто мой любимый город, в котором мне хорошо. Чего и всем желаю.
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