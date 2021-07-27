Радуйтесь, что здесь живете. Почему люди зря ругают Новосибирск и какие плюсы есть у нашего города

Обгаживать свой город — дело уже старое и известное, тысячи неудачников, диванных аналитиков в растянутых трико, стервозных комментаторов и просто балаболов строчат свои сообщения, как им тут плохо. Ну раз плохо, чего ж вы не уматываете туда, где хорошо? Ишь, в столице Сибири им плохо, поживите где-нибудь на севере, в Норильске или в маленьком районном городке на обочине жизни.

Мнение о том, что Новосибирск не развивается и ничего в нем не меняется — полная ерунда. Посмотрите, как изменился и постоянно меняется пейзаж застройки — она стала высотной, то тут, то там возводятся интересные современные здания. Возникают целые районы, причем в достаточной степени красивые и благоустроенные. Худо-бедно — идет ремонт исторических зданий в центре города, многие дома стоят на очереди, хоть и не все.

Идут или уже завершены крупные и глобальные стройки — Бугринский мост, четвертый мост, новый ледовый дворец для чемпионата мира, станция метро, реконструкция Красного проспекта, реконструкция Заельцовского парка, реконструкция аэропорта Толмачёво. Дорожная сфера хоть и не может похвастаться обширным списком достижений, но новые дороги все равно появляются: ул. Колонды, новый участок ул. Титова, ул. Василия Старощука. Капитально отремонтированы или ремонтируются/реконструируются многие магистральные объекты: Мочищенское шоссе, ул. Кедровая, развязка на площади Лыщинского, ул. Владимировская, ул. Большевистская, Димитровский мост, развязка на площади Труда.