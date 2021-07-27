Радуйтесь, что здесь живете. Почему люди зря ругают Новосибирск и какие плюсы есть у нашего города

Недавно на НГС вышел материал о сибиряках, переехавших в Казань — они рассказывали о плюсах и минусах такого решения. И вот одна женщина сказала, что, мол, Казань быстро развивается, а в Новосибирске ничего годами не меняется. А когда телеведущая Ирена Понарошку включила наш город в топ-10 лучших городов, ее закидали сообщениями, что она сошла с ума, поскольку Новосибирск ужасен. В нашей новой позитивной колонке Дмитрия Косенко — мнение о том, что Новосибирск, конечно, развивается, и в городе есть множество плюсов.
Обгаживать свой город — дело уже старое и известное, тысячи неудачников, диванных аналитиков в растянутых трико, стервозных комментаторов и просто балаболов строчат свои сообщения, как им тут плохо. Ну раз плохо, чего ж вы не уматываете туда, где хорошо? Ишь, в столице Сибири им плохо, поживите где-нибудь на севере, в Норильске или в маленьком районном городке на обочине жизни.
Мнение о том, что Новосибирск не развивается и ничего в нем не меняется — полная ерунда. Посмотрите, как изменился и постоянно меняется пейзаж застройки — она стала высотной, то тут, то там возводятся интересные современные здания. Возникают целые районы, причем в достаточной степени красивые и благоустроенные. Худо-бедно — идет ремонт исторических зданий в центре города, многие дома стоят на очереди, хоть и не все.
Идут или уже завершены крупные и глобальные стройки — Бугринский мост, четвертый мост, новый ледовый дворец для чемпионата мира, станция метро, реконструкция Красного проспекта, реконструкция Заельцовского парка, реконструкция аэропорта Толмачёво. Дорожная сфера хоть и не может похвастаться обширным списком достижений, но новые дороги все равно появляются: ул. Колонды, новый участок ул. Титова, ул. Василия Старощука. Капитально отремонтированы или ремонтируются/реконструируются многие магистральные объекты: Мочищенское шоссе, ул. Кедровая, развязка на площади Лыщинского, ул. Владимировская, ул. Большевистская, Димитровский мост, развязка на площади Труда.
Возникает всякая инфраструктура: новые торговые центры, новые школы, поликлиники и детсады, разные познавательные парки, общественные пространства. Народ активно покупает как подержанные автомобили, так и новые, причем в Новосибирске спрос на новые авто в прошлом году, несмотря на вирусы, практически сохранился — продан
Жуткая пыль и полное отсутствие зелени — тоже враки. Да, ранней весной грязно и мрачно, но к лету все нормализуется, пыли становится меньше. Центр и многие районы (например, Богдашка со своими двориками) вполне себе зеленые. Конечно, есть неухоженные, неприятные места, но, я вас уверяю, даже в Москве-матушке полно таких мест.
Да и вообще, жизнь кипит несмотря ни на что, народ все больше подтягивается в Новосибирск из соседних регионов ради лучшей доли. Значит, не так уж всё плохо, просто некоторые люди, живущие здесь, привыкли не замечать хорошего и видят только негативную сторону бытия. Да вы скажите спасибо, что судьба предопределила жить вам именно здесь, а не в каком-нибудь Усть-Задрищенске на краю географии.
Почитайте еще колонку, почему именно Новосибирск должен считаться столицей Сибири.
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