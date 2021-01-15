В НСО в 2020 году ввели больше жилья за счет льготной ипотеки

В Новосибирской области в 2020 году ввели больше жилья за счет льготной ипотеки
В Новосибирской области в 2020 году ввели больше жилья за счет льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра строительства Ивана Шмидта. В минувшем году объем ввода жилья вырос на 9% по сравнению с 2019 годом и составил 1,9 миллиона квадратных метров. Из них 1,4 миллиона квадратных метров (74,7%) приходится на многоэтажки, 484,75 тысячи квадратных метров (25,3%) — это индивидуальное жилье.
— Несмотря на сложную ситуацию в первой половине года, нам удалось сохранить высокие темпы строительства и ввести в эксплуатацию жилья сверх запланированных показателей — 1918 тысяч квадратных метров, что составляет 109,1% от уровня прошлого года, — сказал министр.
Причины роста ввода жилья даже на фоне пандемии в правительстве видят в льготной ипотечной ставке (6,5%). Как сообщает Дом.рф, на начало января 2021 года в регионе было выдано 9,678 тысячи ипотечных кредитов на сумму около 24 миллиардов рублей.
В 2019 году в Новосибирской области было введено в эксплуатацию 1,759 миллиона квадратных метров жилья.
Также Новосибирская область занимает лидирующие позиции в стране по малоэтажному строительству — домов высотой до четырех этажей.