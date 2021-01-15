В НСО в 2020 году ввели больше жилья за счет льготной ипотеки

В Новосибирской области в 2020 году ввели больше жилья за счет льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра строительства Ивана Шмидта. В минувшем году объем ввода жилья вырос на 9% по сравнению с 2019 годом и составил 1,9 миллиона квадратных метров. Из них 1,4 миллиона квадратных метров (74,7%) приходится на многоэтажки, 484,75 тысячи квадратных метров (25,3%) — это индивидуальное жилье.

— Несмотря на сложную ситуацию в первой половине года, нам удалось сохранить высокие темпы строительства и ввести в эксплуатацию жилья сверх запланированных показателей — 1918 тысяч квадратных метров, что составляет 109,1% от уровня прошлого года, — сказал министр.