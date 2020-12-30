Новосибирская область вошла в топ-4 регионов РФ по объему строящегося малоэтажного жилья

Новосибирская область вошла в
Как сообщает Дом.рф, активнее всего дома высотой максимум четыре этажа возводят в Иркутской (сейчас строят
Эксперты связывают интерес к малоэтажному жилью с пандемией, которая внесла свои коррективы в критериях при выборе условий проживания:
— Малоэтажное строительство — одно из перспективных направлений развития современных городов. Особенно актуальны эти преимущества в период пандемии, когда граждане вынуждены проводить больше времени в своих районах в связи с дистанционной работой или необходимостью самоизоляции. Такая модель в особенности подходит для средних и малых городов, а также окраинных и загородных территорий крупнейших мегаполисов, — сказал генеральный директор Дом.рф Виталий Мутко.
В настоящий момент в России строят