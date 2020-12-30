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Тема дняКак вырастут (или упадут) цены на жилье в 2021-м

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Новосибирская область вошла в топ-4 регионов РФ по объему строящегося малоэтажного жилья

Интерес к малоэтажкам в НСО такой же, как в Подмосковье

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В настоящий момент в России строят <nobr class="_">1438 домов</nobr> высотой от одного до четырех этажей

В настоящий момент в России строят 1438 домов высотой от одного до четырех этажей

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Новосибирская область вошла в топ-4 регионов-лидеров малоэтажного строительства в России. НСО делит эту позицию с Московской областью — в обоих регионах доля возводимых в настоящий момент малоэтажек от всего объема стройки составляет 30%. При этом в Новосибирской области строят 116 домов до четырех этажей включительно, в Подмосковье — 263.

Как сообщает Дом.рф, активнее всего дома высотой максимум четыре этажа возводят в Иркутской (сейчас строят 111 малоэтажных домов, это половина от всей текущей стройки), Челябинской (46 домов — 32%) и Ленинградской областях (строят 98 домов — 31% от возводимых сейчас домов).

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При составлении рейтинга эксперты учитывали регионы с объемами строительства больше <nobr class="_">500 тысяч</nobr> <nobr class="_">кв. метров</nobr>. На <nobr class="_">15 декабря</nobr> <nobr class="_">2020 года</nobr> нашли <nobr class="_">35 таких</nobr> субъектов

При составлении рейтинга эксперты учитывали регионы с объемами строительства больше 500 тысяч кв. метров. На 15 декабря 2020 года нашли 35 таких субъектов

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Эксперты связывают интерес к малоэтажному жилью с пандемией, которая внесла свои коррективы в критериях при выборе условий проживания:

— Малоэтажное строительство — одно из перспективных направлений развития современных городов. Особенно актуальны эти преимущества в период пандемии, когда граждане вынуждены проводить больше времени в своих районах в связи с дистанционной работой или необходимостью самоизоляции. Такая модель в особенности подходит для средних и малых городов, а также окраинных и загородных территорий крупнейших мегаполисов, — сказал генеральный директор Дом.рф Виталий Мутко.

В настоящий момент в России строят 1438 домов высотой от одного до четырех этажей — это 16% от всех строящихся домов. К малоэтажному строительству относят дома блокированной застройки (состоящие максимум из десяти блоков, высотой не более трех этажей) и малоэтажные многоквартирные дома (не больше четырех этажей).

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