Новосибирская область вошла в топ-4 регионов РФ по объему строящегося малоэтажного жилья

Новосибирская область вошла в топ-4 регионов-лидеров малоэтажного строительства в России. НСО делит эту позицию с Московской областью — в обоих регионах доля возводимых в настоящий момент малоэтажек от всего объема стройки составляет 30%. При этом в Новосибирской области строят 116 домов до четырех этажей включительно, в Подмосковье — 263.

Как сообщает Дом.рф, активнее всего дома высотой максимум четыре этажа возводят в Иркутской (сейчас строят 111 малоэтажных домов, это половина от всей текущей стройки), Челябинской ( 46 домов — 32%) и Ленинградской областях (строят 98 домов — 31% от возводимых сейчас домов).

