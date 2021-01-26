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Плевали на кризис. Почему в бедном Новосибирске раскупают новые авто — от «Солярисов» до дорогих RAV4 и «Тигуанов»

Как и почему изменились предпочтения покупателей на первичном рынке автомобилей

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Toyota RAV4 актуального поколения

Toyota RAV4 актуального поколения

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В Новосибирске раскупают дорогие авто

Аналитики подвели итоги продаж новых автомобилей в Новосибирской области — в этой статистике есть несколько интересных моментов. Во-первых, первичный рынок авто в нашем регионе просел существенно меньше, чем в целом по России (-3% против -8,9%), это значит, что новосибирцы сохраняют покупательскую способность. Во-вторых, изменилась расстановка сил в списке лидеров продаж — как по брендам, так и по моделям. Подробнее о том, что происходит в этой сфере, в нашем материале.

В 2020 году, по данным «Автостата», новосибирцы купили 18 131 новый автомобиль, это всего на 3% меньше, чем в 2019 году. При этом общий спад автомобильного рынка в России составил 8,9% (продано 1 486 500 машин), то есть Новосибирск на общем фоне выглядит очень даже неплохо. В 2020 году сменился лидер продаж в нашем регионе, им стал корейский бренд Hyundai (2895 машин), который сместил родственный ему бренд KIA (2533 машин) на третье место. Отечественная Lada со своими 2638 автомобилями так и осталась на втором месте.

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— Спрос был действительно очень высокий, начиная с июля месяца, и даже был дефицит. Когда началась пандемия, с апреля по июнь, там был провал продаж. В июле спрос возобновился, у каждого личные причины были: кто-то инвестировал, кто-то сбережения сохранял, кто-то отложенную покупку ускорял, чтобы деньги не потерять, — комментирует генеральный директор компании «СТС-Автомобили» (дилер марок Mercedes, Jeep) Павел Костенко.

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Что касается моделей, то лидером по-прежнему остается корейский седан KIA Rio (1484 штуки), хотя его продажи просели на 13,9% по сравнению с 2019 годом. Технически идентичный седан Hyundai Solaris, который стагнировал все последние годы, наоборот, показал рост продаж на 7,8% (1183 штуки). По мнению экспертов, тому есть ряд причин.

— С учетом того, что был у всех дефицит, вопрос был в наличии машин, у всех марок. Просто у кого в этот период оказалось остатков больше, тот больше и смог продать. На 90% связано с остатками, — говорит Павел Костенко.

— Я думаю, рекламная политика сработала у Hyundai. Машины идентичные (Solaris и Rio), только дизайн играет роль. Качественную рекламу сделали, вот и больше продаж было. Если бы я пошел покупать, я бы взял Solaris, мне он больше нравится, внешне больше симпатизирует, — отмечает управляющий компании «РДМ-Импорт» Алексей Мазур.

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Показывают уверенный рост все ключевые кроссоверы нашего рынка, а ведь это не самые дешевые машины. Особенно Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые стоят за 2 миллиона рублей.

— Тоже сработала реклама, про Toyota RAV4, причем в рекламе рекламируется, что спрос на него огромный. Видимо, классно подошли, потому что RAV4 машина так себе, я бы себе не взял. Если в этом сегменте смотреть машины, можно намного интереснее взять машины за те же деньги. Вот Tiguan бы я лучше взял, намного приятнее машина, — говорит Алексей Мазур.

Кроссовер Volkswagen Tiguan, входящий в топ-10, прибавил 6,3% (424 штуки), отечественная Lada Vesta прибавила 11% (787 штук), бюджетник Volkswagen Polo сохранил свои позиции один в один (561 штука), а вот седан Renault Logan потерял 2,8% (456 штук).

Лидером по приросту продаж стал чешский бюджетник Skoda Rapid — плюс 21,5%, реализовано 515 машин. Это может быть связано и с обновлением модели, и с хорошей дистрибуцией, и с рекламной кампанией, и с качеством работы дилеров.

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новые автопродажи
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