Плевали на кризис. Почему в бедном Новосибирске раскупают новые авто — от «Солярисов» до дорогих RAV4 и «Тигуанов»

Аналитики подвели итоги продаж новых автомобилей в Новосибирской области — в этой статистике есть несколько интересных моментов. Во-первых, первичный рынок авто в нашем регионе просел существенно меньше, чем в целом по России (-3% против -8,9%), это значит, что новосибирцы сохраняют покупательскую способность. Во-вторых, изменилась расстановка сил в списке лидеров продаж — как по брендам, так и по моделям. Подробнее о том, что происходит в этой сфере, в нашем материале.

В 2020 году, по данным «Автостата», новосибирцы купили 18 131 новый автомобиль, это всего на 3% меньше, чем в 2019 году . При этом общий спад автомобильного рынка в России составил 8,9% (продано 1 486 500 машин ), то есть Новосибирск на общем фоне выглядит очень даже неплохо. В 2020 году сменился лидер продаж в нашем регионе, им стал корейский бренд Hyundai ( 2895 машин ), который сместил родственный ему бренд KIA ( 2533 машин ) на третье место. Отечественная Lada со своими 2638 автомобилями так и осталась на втором месте.