Плевали на кризис. Почему в бедном Новосибирске раскупают новые авто — от «Солярисов» до дорогих RAV4 и «Тигуанов»

В Новосибирске раскупают дорогие авто
Аналитики подвели итоги продаж новых автомобилей в Новосибирской области — в этой статистике есть несколько интересных моментов. Во-первых, первичный рынок авто в нашем регионе просел существенно меньше, чем в целом по России (-3% против -8,9%), это значит, что новосибирцы сохраняют покупательскую способность. Во-вторых, изменилась расстановка сил в списке лидеров продаж — как по брендам, так и по моделям. Подробнее о том, что происходит в этой сфере, в нашем материале.
В 2020 году, по данным «Автостата», новосибирцы купили
— Спрос был действительно очень высокий, начиная с июля месяца, и даже был дефицит. Когда началась пандемия, с апреля по июнь, там был провал продаж. В июле спрос возобновился, у каждого личные причины были: кто-то инвестировал, кто-то сбережения сохранял, кто-то отложенную покупку ускорял, чтобы деньги не потерять, — комментирует генеральный директор компании «СТС-Автомобили» (дилер марок Mercedes, Jeep) Павел Костенко.
Что касается моделей, то лидером по-прежнему остается корейский седан KIA Rio (
— С учетом того, что был у всех дефицит, вопрос был в наличии машин, у всех марок. Просто у кого в этот период оказалось остатков больше, тот больше и смог продать. На 90% связано с остатками, — говорит Павел Костенко.
— Я думаю, рекламная политика сработала у Hyundai. Машины идентичные (Solaris и Rio), только дизайн играет роль. Качественную рекламу сделали, вот и больше продаж было. Если бы я пошел покупать, я бы взял Solaris, мне он больше нравится, внешне больше симпатизирует, — отмечает управляющий компании «РДМ-Импорт» Алексей Мазур.
Показывают уверенный рост все ключевые кроссоверы нашего рынка, а ведь это не самые дешевые машины. Особенно Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые стоят за
— Тоже сработала реклама, про Toyota RAV4, причем в рекламе рекламируется, что спрос на него огромный. Видимо, классно подошли, потому что RAV4 машина так себе, я бы себе не взял. Если в этом сегменте смотреть машины, можно намного интереснее взять машины за те же деньги. Вот Tiguan бы я лучше взял, намного приятнее машина, — говорит Алексей Мазур.
Кроссовер Volkswagen Tiguan, входящий в
Лидером по приросту продаж стал чешский бюджетник Skoda Rapid — плюс 21,5%, реализовано