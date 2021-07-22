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Мэрия хочет привлечь частного инвестора для Центрального пляжа Академгородка

Компания сможет зарабатывать на территории и следить за его состоянием

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Центральный пляж Академгородка переходит муниципалитету

Центральный пляж Академгородка переходит муниципалитету

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На Центральный пляж в Академгородке может зайти частный инвестор — компания будет следить за санитарным состоянием этой территории.

— Развитие этого пляжа потребует серьезных вложений. Мы предполагаем в том числе привлекать и деньги частных инвесторов, — рассказал мэр Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции. — Опыт такой есть на территории данного пляжа. Есть инвесторы, которые уже наработали определенный опыт строительства каких-то объектов, ведение предпринимательской деятельности, за счет которой их можно будет привлечь чистить пляж, поддерживать его в необходимом санитарном состоянии.

Сейчас мэрия Новосибирска уже готовит документы по передаче Центрального пляжа муниципалитету. Пока земельный участок в федеральной собственности, раньше он был в распоряжении СО РАН, но отделение отказалось от него. Ранее сообщалось, что на Центральном пляже Академгородка есть две организации, которые планируют арендовать землю у мэрии: ООО «Сан Сити» и ООО «Парк культуры и отдыха "У моря Обского"». На сегодняшний день Центральный пляж официально закрыт для купания. В июне открыли пять городских пляжей: пляж «Звезда» и четыре пляжа на территории парка культуры и отдыха «У моря Обского».

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пляжЦентральный пляж Академгородка
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