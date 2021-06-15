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В Новосибирске разрешили купаться на пяти пляжах. Рассказываем, на каких именно

Среди них нет Бугринского пляжа и Центрального пляжа Академгородка

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На ближайшей неделе в городе ожидается жара выше <nobr class="_">+30 градусов</nobr>

На ближайшей неделе в городе ожидается жара выше +30 градусов

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В Новосибирске официально можно купаться на пяти пляжах

В Новосибирске открыли пять городских пляжей. Четыре из них находятся на территории парка культуры и отдыха «У моря Обского», а также открыт пляж «Звезда». Бугринский пляж для купания пока не открыт.

Пляжи прошли освидетельствование, в их приемке участвовали спасатели МАСС.

Спасатели напоминают, что купаться в котлованах, карьерах, озерах и заболоченных водоемах нельзя. В таких местах дно водоемов может иметь естественные неровности, вымытые водой ямы, быть усеяно крупными камнями, острыми ракушками, битым стеклом.

— Стоит помнить, что купаться можно только на перечисленных пляжах. И даже Бугринский пляж пока не открыт для купания. Отдых в местах, не предназначенных для купания, опасен для жизни. На реках Обь и Иня всегда сильное течение, справиться с которым сложно даже опытному пловцу. На карьере у Юго-Западного жилмассива большие глубины, — напоминают спасатели МАСС в социальных сетях.

Напомним, что в этом году Центральный пляж Академгородка не откроется. В ближайшие дни в Новосибирске будет жарко. Температура поднимется до 33 градусов.

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городские пляжи
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