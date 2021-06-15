В Новосибирске разрешили купаться на пяти пляжах. Рассказываем, на каких именно

В Новосибирске официально можно купаться на пяти пляжах
В Новосибирске открыли пять городских пляжей. Четыре из них находятся на территории парка культуры и отдыха «У моря Обского», а также открыт пляж «Звезда». Бугринский пляж для купания пока не открыт.
Пляжи прошли освидетельствование, в их приемке участвовали спасатели МАСС.
Спасатели напоминают, что купаться в котлованах, карьерах, озерах и заболоченных водоемах нельзя. В таких местах дно водоемов может иметь естественные неровности, вымытые водой ямы, быть усеяно крупными камнями, острыми ракушками, битым стеклом.
— Стоит помнить, что купаться можно только на перечисленных пляжах. И даже Бугринский пляж пока не открыт для купания. Отдых в местах, не предназначенных для купания, опасен для жизни. На реках Обь и Иня всегда сильное течение, справиться с которым сложно даже опытному пловцу. На карьере у Юго-Западного жилмассива большие глубины, — напоминают спасатели МАСС в социальных сетях.
Напомним, что в этом году Центральный пляж Академгородка не откроется. В ближайшие дни в Новосибирске будет жарко. Температура поднимется