На Новосибирск надвигается 30-градусная жара

В Новосибирске до конца недели продержится жара до
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в городе установится жара, столбик термометра будет подниматься
— Сейчас над нами располагается антициклон — это очень обширный и малоподвижный вихрь. Воздух качается из районов Казахстана и Средней Азии. Прогретая и сухая масса, в дневные часы воздух будет прогреваться
В среду, 16 июня, в городе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью
В четверг, 17 июня, в городе ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью
В пятницу,
Начало июня порадовало сибиряков вполне приятной погодой — люди активно уезжали за город или выбирались загорать на пляж (не в офисе же сидеть). Мы решили посмотреть, что происходит на одном из самых популярных пляжей города — Центральном в Академгородке.