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Тема дняЧто сейчас на месте взрывов в Новосибирске (фото)

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На Новосибирск надвигается 30-градусная жара

Тепло в Новосибирск идет из Казахстана и Средней Азии

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Дождей в ближайшие дни практически не будет

Дождей в ближайшие дни практически не будет

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В Новосибирске до конца недели продержится жара до +33 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в городе установится жара, столбик термометра будет подниматься до +33 градусов.

— Сейчас над нами располагается антициклон — это очень обширный и малоподвижный вихрь. Воздух качается из районов Казахстана и Средней Азии. Прогретая и сухая масса, в дневные часы воздух будет прогреваться до +30 градусов и выше в течение пяти дней, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В среду, 16 июня, в городе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +13... +15 градусов. Днем +28... +30 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

В четверг, 17 июня, в городе ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью +15... +17 градусов, днем +29...+31 градус. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

В пятницу, 18 июня, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью +15... +17 градусов, днем +31... +33 градуса. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Начало июня порадовало сибиряков вполне приятной погодой — люди активно уезжали за город или выбирались загорать на пляж (не в офисе же сидеть). Мы решили посмотреть, что происходит на одном из самых популярных пляжей города — Центральном в Академгородке.

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аномальная жарапрогноз погоды
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