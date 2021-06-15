На Новосибирск надвигается 30-градусная жара

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в городе установится жара, столбик термометра будет подниматься до +33 градусов .



— Сейчас над нами располагается антициклон — это очень обширный и малоподвижный вихрь. Воздух качается из районов Казахстана и Средней Азии. Прогретая и сухая масса, в дневные часы воздух будет прогреваться до +30 градусов и выше в течение пяти дней, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.