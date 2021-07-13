В Новосибирск идет сильный порывистый ветер — МЧС предупреждает горожан

Ветер с порывами до
В ближайшие сутки погода в Новосибирске изменится: на смену жаре в город придут дожди и порывистый ветер. В связи с этим МЧС выпустило смс-оповещение.
— По данным гидрометцентра, 14 июля по Новосибирской области днем ожидаются порывы ветра до
Вчера спасатели также предупреждали жителей региона об ухудшении погодных условий, возможных ливнях и граде. А синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей города в ближайшие несколько дней.
Также новосибирский гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в эти месяцы будет гораздо выше нормы.