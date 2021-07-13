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В Новосибирск идет сильный порывистый ветер — МЧС предупреждает горожан

В ближайшие сутки погода резко ухудшится

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В городе ожидаются дожди и грозы

В городе ожидаются дожди и грозы

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Ветер с порывами до 23 м/с ожидается в Новосибирске

В ближайшие сутки погода в Новосибирске изменится: на смену жаре в город придут дожди и порывистый ветер. В связи с этим МЧС выпустило смс-оповещение.

— По данным гидрометцентра, 14 июля по Новосибирской области днем ожидаются порывы ветра до 17 м/с, при грозах — до 23 м/с. Единый телефон экстренных служб — 112, — говорится в тексте сообщения.

Вчера спасатели также предупреждали жителей региона об ухудшении погодных условий, возможных ливнях и граде. А синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей города в ближайшие несколько дней.

Также новосибирский гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в эти месяцы будет гораздо выше нормы.

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