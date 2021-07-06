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Тема дня15 кадров, как новосибирцы спасаются от жары

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Новосибирцы снова массово жалуются на вонь в городе. Теперь с обоих берегов

Сообщения поступают с левого и правого берегов

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А вот жители центра города неприятных запахов не ощущают

А вот жители центра города неприятных запахов не ощущают

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Сибиряки снова жалуются на зловония

Вечером 5 июля жители Новосибирска снова массово пожаловались на вонь. Сообщения поступают как с левого, так и с правого берега.

— В районе студенческой вонь невыносимая!!! В такую жару даже окна не открыть…

— Хочу сообщить о зловонном запахе навоза и гнили на улице Кавалерийской.

— Снова вечер и снова на Родниках воняет свиным дерьмом. Уже ежедневно.

— На Калинина снова жутко воняет... — сообщают новосибирцы.

Сервис качества воздуха Airvoice ожидает дальнейшее ухудшение обстановки (пока уровень загрязнения атмосферы оценивают в 4 балла из 10). А сервис Aqicn оценивает ситуацию менее оптимистично — от «неподходящей для особо восприимчивых» до «нездоровой».

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Перед выходными синоптики предупреждали, что до 6 июля включительно погода будет способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.

Сибиряки регулярно жалуются на жуткий запах в городе. Последний раз жители массово сообщали о зловониях вечером 3 июля. Чаще всего фигурирует район площади Калинина. В апреле в Заксобрании назвали шесть возможных источников плохого запаха в Новосибирске. Среди них Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево и Толмачевские Согры, а также птицефабрики. Вот полный список.

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загрязнение воздухавонь в Новосибирске
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