Новосибирцы снова массово жалуются на вонь в городе. Теперь с обоих берегов

Вечером 5 июля жители Новосибирска снова массово пожаловались на вонь. Сообщения поступают как с левого, так и с правого берега.

— В районе студенческой вонь невыносимая!!! В такую жару даже окна не открыть…



— Хочу сообщить о зловонном запахе навоза и гнили на улице Кавалерийской.

— Снова вечер и снова на Родниках воняет свиным дерьмом. Уже ежедневно.

— На Калинина снова жутко воняет... — сообщают новосибирцы.

Сервис качества воздуха Airvoice ожидает дальнейшее ухудшение обстановки (пока уровень загрязнения атмосферы оценивают в 4 балла из 10). А сервис Aqicn оценивает ситуацию менее оптимистично — от «неподходящей для особо восприимчивых» до «нездоровой».