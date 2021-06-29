НГС прогулялся по новому гипермаркету на Бердском шоссе — 15 фото из самого маленького новосибирского «Леруа Мерлен»

НГС прогулялся по новому «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе в Новосибирске
На этой неделе, 28 июня, на Бердском шоссе открылся уже четвертый гипермаркет «Леруа Мерлен» в Новосибирске. Из-за пандемии его открытие задержали на год. Французская сеть отделочных материалов планировала открыть гипермаркет на Бердском шоссе в конце
Сегодня корреспонденты НГС прогулялись по новому магазину и узнали, как он устроен внутри и чем отличается от других гипермаркетов.
— Обычно в первые дни открытия этот ассортимент не пользуется спросом. Люди приходят либо за какими-то точечными товарами, либо просто посмотреть и погулять. А тут отдел со стройматериалами сделали больше всего товарооборот и привлекли клиентов. И это еще раз подчеркивает наше дачно-строительное направление, которое здесь развивается, — объясняет в разговоре с корреспондентом НГС сотрудница гипермаркета.
Как работают в «Леруа Мерлен»? Читайте подробности в нашем материале. Разрешение на строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе мэрия выдала в декабре
Тем временем в Новосибирске сильно подорожали отделочные материалы. Изучаем, сколько теперь стоит ремонт.
Это уже не первое открытие в этом году крупной торговой точки, ранее НГС рассказывал, что в городе открылось 10 магазинов томской группы «Лама» — это была самая неожиданная экспансия, которая когда-либо случалась в истории новосибирского бизнеса. На смену крупнейшей в городе на текущий момент местной розничной компании пришел не федеральный игрок и даже не крупный ритейлер откуда-нибудь с Урала или юга России, а предприятие из соседнего Томска. Группа «Лама» уже успела открыть в Новосибирске десять магазинов, и до конца года их количество может увеличиться в разы. С тем, что это за компания и кому она принадлежит, пытался разобраться обозреватель НГС Стас Соколов.
А весной логистический парк «PNK Парк Толмачево» пополнился еще одним крупным объектом.