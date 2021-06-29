НГС прогулялся по новому гипермаркету на Бердском шоссе — 15 фото из самого маленького новосибирского «Леруа Мерлен»

На этой неделе, 28 июня, на Бердском шоссе открылся уже четвертый гипермаркет «Леруа Мерлен» в Новосибирске. Из-за пандемии его открытие задержали на год. Французская сеть отделочных материалов планировала открыть гипермаркет на Бердском шоссе в конце 2020 года , но сроки перенесли.

Сегодня корреспонденты НГС прогулялись по новому магазину и узнали, как он устроен внутри и чем отличается от других гипермаркетов.