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НГС прогулялся по новому гипермаркету на Бердском шоссе — 15 фото из самого маленького новосибирского «Леруа Мерлен»

Площадь магазина — «всего» 8 тысяч квадратных метров

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Новый «Леруа Мерлен» открылся на Бердском <nobr>шоссе, 275</nobr>, недалеко от «Гиганта»

Новый «Леруа Мерлен» открылся на Бердском шоссе, 275, недалеко от «Гиганта»

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НГС прогулялся по новому «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе в Новосибирске

На этой неделе, 28 июня, на Бердском шоссе открылся уже четвертый гипермаркет «Леруа Мерлен» в Новосибирске. Из-за пандемии его открытие задержали на год. Французская сеть отделочных материалов планировала открыть гипермаркет на Бердском шоссе в конце 2020 года, но сроки перенесли.

Сегодня корреспонденты НГС прогулялись по новому магазину и узнали, как он устроен внутри и чем отличается от других гипермаркетов.

Путь клиента начинается с парковки — здесь она располагается на <nobr class="_">1-м</nobr> этаже. Парковка рассчитана почти на 400 автомобилей

Путь клиента начинается с парковки — здесь она располагается на 1-м этаже. Парковка рассчитана почти на 400 автомобилей

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В гипермаркете есть кофейня, в которой можно как перекусить, так и полноценно пообедать

В гипермаркете есть кофейня, в которой можно как перекусить, так и полноценно пообедать

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Площадь магазина составляет <nobr class="_">8 тысяч</nobr> квадратных метров. При этом это самый маленький магазин по площади среди других новосибирских «Леруа Мерлен»

Площадь магазина составляет 8 тысяч квадратных метров. При этом это самый маленький магазин по площади среди других новосибирских «Леруа Мерлен»

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Общая численность персонала составляет 190 человек, но всё еще остаются открытые вакансии

Общая численность персонала составляет 190 человек, но всё еще остаются открытые вакансии

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В день открытия в магазин пришли почти <nobr class="_">22 тысячи</nobr> посетителей

В день открытия в магазин пришли почти 22 тысячи посетителей

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Ассортимент магазина состоит из <nobr class="_">28 тысяч</nobr> SKU (складская единица учета — независимая единица ассортиментного ряда, относящаяся к определенной группе или марке)

Ассортимент магазина состоит из 28 тысяч SKU (складская единица учета — независимая единица ассортиментного ряда, относящаяся к определенной группе или марке)

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Как рассказала руководитель одного из коммерческих отделов «Леруа Мерлен» Кристина Карева, скидки в честь гипермаркета не предусмотрены — цены и так считаются низкими

Как рассказала руководитель одного из коммерческих отделов «Леруа Мерлен» Кристина Карева, скидки в честь гипермаркета не предусмотрены — цены и так считаются низкими

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Рядом с гипермаркетом расположено большое количество дач, коттеджей. Поэтому ассортимент магазина сконцентрирован на садовой и строительной тематиках

Рядом с гипермаркетом расположено большое количество дач, коттеджей. Поэтому ассортимент магазина сконцентрирован на садовой и строительной тематиках

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Обычно в первые дни открытия покупатели ходят просто осмотреться, но в этот раз была другая ситуация

Обычно в первые дни открытия покупатели ходят просто осмотреться, но в этот раз была другая ситуация

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— Обычно в первые дни открытия этот ассортимент не пользуется спросом. Люди приходят либо за какими-то точечными товарами, либо просто посмотреть и погулять. А тут отдел со стройматериалами сделали больше всего товарооборот и привлекли клиентов. И это еще раз подчеркивает наше дачно-строительное направление, которое здесь развивается, — объясняет в разговоре с корреспондентом НГС сотрудница гипермаркета.

В первый день открытия в магазине продали большое количество строительных материалов — цемента и кирпича

В первый день открытия в магазине продали большое количество строительных материалов — цемента и кирпича

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Гипермаркет работает ежедневно с 08:00 до 22:00

Гипермаркет работает ежедневно с 08:00 до 22:00

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В ближайшие две недели в магазине расширят ассортимент цветов и растений

В ближайшие две недели в магазине расширят ассортимент цветов и растений

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После спада заболеваемости ковидом в зонах для мастер-классов будут проходить разные тематические занятия: декор стен, поклейка обоев и пошив стен

После спада заболеваемости ковидом в зонах для мастер-классов будут проходить разные тематические занятия: декор стен, поклейка обоев и пошив стен

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В гипермаркете есть кассы самообслуживания

В гипермаркете есть кассы самообслуживания

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Как работают в «Леруа Мерлен»? Читайте подробности в нашем материале. Разрешение на строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе мэрия выдала в декабре 2018 года — тогда его планировали достроить уже в конце 2019 года. Ранее в Новосибирске работали три ТЦ «Леруа Мерлен»: последний из них открыли в 2016 году в Калининском районе города.

Тем временем в Новосибирске сильно подорожали отделочные материалы. Изучаем, сколько теперь стоит ремонт.

Это уже не первое открытие в этом году крупной торговой точки, ранее НГС рассказывал, что в городе открылось 10 магазинов томской группы «Лама» — это была самая неожиданная экспансия, которая когда-либо случалась в истории новосибирского бизнеса. На смену крупнейшей в городе на текущий момент местной розничной компании пришел не федеральный игрок и даже не крупный ритейлер откуда-нибудь с Урала или юга России, а предприятие из соседнего Томска. Группа «Лама» уже успела открыть в Новосибирске десять магазинов, и до конца года их количество может увеличиться в разы. С тем, что это за компания и кому она принадлежит, пытался разобраться обозреватель НГС Стас Соколов.

А весной логистический парк «PNK Парк Толмачево» пополнился еще одним крупным объектом. 29 апреля здесь официально объявили о начале работы так называемой фулфилмент-фабрики онлайн-платформы OZON. Огромный многоуровневый комплекс сможет обрабатывать до 4 миллионов наименований товаров. Рассказываем и показываем, что такое фулфилмент-фабрика, зачем ее построили и чем она будет полезна новосибирцам.

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«Леруа Мерлен»отделочные материалыстроительные материалы
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