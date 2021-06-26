Праздник по домам: колонка госслужащего о том, кто на самом деле виноват в срыве Дня города (и при чем тут ковид)

В Новосибирске отменили День города 27 июня 2021 года из-за коронавируса
На днях губернатор Андрей Травников допустил, что в нашем регионе могут прибегнуть к обязательной вакцинации от коронавируса. Люди сразу разделились на два лагеря: кто-то считает принудительную вакцинацию единственным выходом из ситуации, другие думают, что это нарушение прав человека. Госслужащий Дмитрий Овчинников рассказал, почему правы и неправы обе стороны и как сделать так, чтобы массовые мероприятия вновь к нам вернулись. Публикуем его колонку-объяснение.
Ещё совсем недавно казалось, что мы победили коронавирус. Один за другим мы отменяли антиковидные ограничения, открывали бары и рестораны, проводили массовые мероприятия, строили планы по празднованию Дня города и вообще, говоря словами классика, «вперед глядели без боязни». Но, как говорят в таких случаях, что-то пошло не так: вирус, о котором многие уже стали забывать, вновь напомнил о себе.
«Я, кстати, поставила прививку, и весь наш департамент, потому что готовились к мероприятию: для того, чтобы в них участвовать, надо быть как минимум привитым. Но на сегодня мы понимаем, что много людей готовилось. Я надеюсь, что сможем собрать их в торжественном формате». Это слова Анны Терешковой, вице-мэра города, которая фактически возложила на новосибирцев вину за то, что в этом году на День города снова не будет массовых мероприятий. Насколько эти упреки справедливые?
Ситуацию с вакцинацией пока действительно трудно назвать блестящей. Всего по России полностью (двумя компонентами вакцины) привито порядка 15 миллионов человек, или порядка 10% от численности населения. В среднем за день вакцинируется примерно 166 тысяч человек, или 0,11% от числа населения. Для сравнения: во многих странах уже провакцинировано от трети до половины населения.
Если взять нашу Новосибирскую область, то у нас полностью привито около 300 тысяч человек при населении около трех миллионов человек. При этом в среднем вакцинируется чуть более трех тысяч человек в день. Если взять таблицу российских регионов и провести сравнительный анализ, то мы увидим, что как по абсолютным, так и по относительным числам мы не в числе лидеров. Больше, чем у нас, привито не только в Москве и Петербурге, но и, скажем, в Белгородской или Самарской областях.
На фоне обострения эпидемиологической ситуации обострились и споры между сторонниками вакцинации и так называемыми антипрививочниками. Дело доходит и до не самых политкорректных выражений. Но есть большие сомнения, что, если, подобно писателю Сергею Лукьяненко, называть своих оппонентов придурками, по всей стране выстроится очередь из желающих сделать прививку. На мой взгляд, гораздо лучше спокойно и рационально разобрать аргументы сторон и попытаться выявить в них здравое зерно, которое там в той или иной степени присутствует.
Россия лидирует среди всех стран мира по количеству нежелающих ставить прививки от ковида. На втором месте, кстати, США, но разрыв между ними довольно существенный. Дело доходит до того, что у нас разыгрывают машины и квартиры среди привитых. Основные аргументы противников вакцинации можно разделить на несколько групп.
Кто-то вообще не верит в существование коронавируса, считая его выдумкой или заговором мировой закулисы. Кто-то не доверяет существующим вакцинам, считает их недостаточно изученными, в том числе в плане побочных эффектов. Многие не доверяют конкретно российским вакцинам и готовы даже платно привиться вакциной от Pfizer (американская фармацевтическая транснациональная компания. — Прим. ред.). Но она, как и Moderna или AstraZeneca (вакцины американской биотехнологической компании и англо-шведской фармацевтической компании соответственно. — Прим. ред.), в России недоступна. Между тем именно Pfizer по результатам исследований показывает наивысшую степень защиты от индийского штамма коронавируса — около 80%. К слову, многие не видят смысла в вакцинации из-за того, что вирус мутирует, и появляются новые штаммы, против которых поставленная вакцина, по их мнению, будет неэффективной.
Здравое зерно в этих аргументах есть. И я лично понимаю тех, кто не хочет вакцинироваться. Тут, к слову, много разных факторов. Например, психологический. Многие люди, и не только в России, не воспринимают коронавирус как опасную болезнь, слово «ковид» у них не вызывает таких коннотаций, как туберкулез или холера. Собственно, еще год назад 99,9% населения России (то есть все, кроме вирусологов и инфекционистов) даже слова такого не знали. Плюс традиционно настороженное отношение нашего общества к словам и действиям власти. Но, как говаривали древние римляне, audiatur et altera pars. Есть свои аргументы и у противоположной стороны.
Наверное, никто не будет спорить с очевидным фактом: если какая-то болезнь представляет угрозу для большого числа людей, их жизни и здоровья, то ее нужно лечить, а в идеале — предотвращать. Один из способов добиться этого — вакцинация. Это изобретение отнюдь не сегодняшнего дня. Многие века различные болезни вроде чумы и оспы буквально косили население России и Европы. Но с помощью прививок эти болезни удалось победить. Хорошо известен пример Екатерины II, которая 23 октября 1768 года поставила прививку от оспы, обезопасив свое здоровье и подав благой пример подданным. И когда позднее, в 1774 году, от оспы скончался французский король Людовик XV, то Екатерина назвала этот случай «диким варварством».
По факту сегодня мы имеем третью волну ковида. Это неприятная, но реальность. Порядка половины населения нашей страны может чувствовать себя в относительной безопасности: 40% уже переболевших и 10% привитых. Все остальные в той или иной степени в зоне риска. Важно понимать, что у нас у всех одна общая цель — поскорее вернуться к нормальной жизни. Без победы над коронавирусом, который, как в свое время НЭП, обосновался у нас «всерьез и надолго», этой цели достичь не удастся. И здесь нужно выбирать из двух зол: или полномасштабный локдаун со всеми сопутствующими факторами и последствиями, или победа над вирусом иным, более мягким способом. В частности, вакцинацией.
Сторонники вакцинации, которых на самом деле не так мало, выдвигают ряд вполне разумных аргументов:
- Вакцины от ковида — не ноу-хау. Они созданы на базе уже существующих давно известных видов вакцин. Там нет ничего такого, что должно пугать. И векторные, и другие типы вакцин давно известны и спасают миллионы жизней.
- Перед прививкой не требуется никакого серьезного предварительного обследования или анализов. Они не гарантируют отсутствие поствакцинных реакций. Достаточно стандартного осмотра терапевта.
- Не нужен анализ на антитела, так как их наличие не противопоказание к вакцинации.
- Все существующие вакцины не защищают на 100%. Но они нужны для формирования коллективного иммунитета. Более 90% — это достаточно высокий процент защиты.
- Если бы речь шла только о чьем-то личном здоровье, можно было бы не ломать копья. Но, к сожалению, мы все участвуем в цепочках передачи вируса. Большое количество непривитых людей плюс отсутствие ограничительных мер равно появлению все новых и новых штаммов. Подобный механизм подробно описан в научной литературе.
Можно верить этим доводам, можно нет. Дело каждого. Пока, разумеется, дело не дошло до принудительной вакцинации по месту работы. Кое-где это уже есть. А губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже анонсировал возможное введение обязательной вакцинации в регионе. Относиться к этому можно по-разному, но бесспорно одно: пока вирус не будет побежден, прежней жизни у нас не будет. Не будет, в частности, и Дня города, к которому мы привыкли за долгие годы. А на носу — молодежный чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в Новосибирске и который хотелось бы смотреть на трибуне и желательно без всяких масок, специальных рассадок и прочих ограничений. До этого турнира, конечно, еще время есть, но если всё будет продолжаться так, как сейчас, то и через год, и через два ничего принципиально не изменится. А хотелось бы. Я не призываю всех, перефразируя Сергея Есенина, задрав штаны, бежать на вакцинацию. Но если это единственный способ прекратить кошмар последних полутора лет, то придется пойти на это.
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