Праздник по домам: колонка госслужащего о том, кто на самом деле виноват в срыве Дня города (и при чем тут ковид)

«Я, кстати, поставила прививку, и весь наш департамент, потому что готовились к мероприятию: для того, чтобы в них участвовать, надо быть как минимум привитым. Но на сегодня мы понимаем, что много людей готовилось. Я надеюсь, что сможем собрать их в торжественном формате». Это слова Анны Терешковой, вице-мэра города, которая фактически возложила на новосибирцев вину за то, что в этом году на День города снова не будет массовых мероприятий. Насколько эти упреки справедливые?



Ситуацию с вакцинацией пока действительно трудно назвать блестящей. Всего по России полностью (двумя компонентами вакцины) привито порядка 15 миллионов человек, или порядка 10% от численности населения. В среднем за день вакцинируется примерно 166 тысяч человек, или 0,11% от числа населения. Для сравнения: во многих странах уже провакцинировано от трети до половины населения.



Если взять нашу Новосибирскую область, то у нас полностью привито около 300 тысяч человек при населении около трех миллионов человек. При этом в среднем вакцинируется чуть более трех тысяч человек в день. Если взять таблицу российских регионов и провести сравнительный анализ, то мы увидим, что как по абсолютным, так и по относительным числам мы не в числе лидеров. Больше, чем у нас, привито не только в Москве и Петербурге, но и, скажем, в Белгородской или Самарской областях.

