СК не стал возбуждать дело из-за колонки на НГС о праздновании 9 Мая — реабилитации нацизма не найдено

Следователи отказались возбуждать уголовное дело против новосибирского маркетолога и краеведа Андрея Позднякова. Заявление на него было написано из-за авторской колонки на НГС о праздновании Дня Победы.

В конце мая следственный комитет РФ в Новосибирской области организовал доследственную проверку по ч.4 ст. 354.1 «Реабилитация нацизма с использованием СМИ».

Была назначена лингвистическая судебная экспертиза, которая не нашла никаких негативных высказываний о Дне Победы и ветеранах в тексте.