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СК не стал возбуждать дело из-за колонки на НГС о праздновании 9 Мая — реабилитации нацизма не найдено

Экспертиза не нашла негативных высказываний о Дне Победы

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В постановлении имеется информация о заявителе, но Андрей Поздняков отказался называть его имя и фамилию, сославшись на то, что это персональные данные

В постановлении имеется информация о заявителе, но Андрей Поздняков отказался называть его имя и фамилию, сославшись на то, что это персональные данные

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СК отказался возбуждать дело о реабилитации нацизма из-за колонки на НГС

Следователи отказались возбуждать уголовное дело против новосибирского маркетолога и краеведа Андрея Позднякова. Заявление на него было написано из-за авторской колонки на НГС о праздновании Дня Победы.

В конце мая следственный комитет РФ в Новосибирской области организовал доследственную проверку по ч.4 ст. 354.1 «Реабилитация нацизма с использованием СМИ».

Была назначена лингвистическая судебная экспертиза, которая не нашла никаких негативных высказываний о Дне Победы и ветеранах в тексте.

— В соответствии с заключением эксперта, негативной оценки дня 9 Мая как дня воинской славы и памятной даты России не выявлено. В статье так же не выявлено негативной оценки памяти о защитниках Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, памятников и военной формы России как символа победы в Великой Отечественной войне, — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Также в отказе имеется информация о заявителе, но Андрей Поздняков отказался называть его имя и фамилию, сославшись на то, что это персональные данные.

— Я сейчас думаю только одно — это удивительно, что у нас в стране опять возродился институт стукачества. Вот это действительно удивительно, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Поздняков.

В конце мая суд Центрального района Новосибирска оштрафовал на 18 000 рублей новосибирского общественника Виктора Сорокина. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Ранее его задержали, когда он собирался на встречу с генпрокурором, после из отдела полиции его увезли в больницу.

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