СК не стал возбуждать дело из-за колонки на НГС о праздновании 9 Мая — реабилитации нацизма не найдено

СК отказался возбуждать дело о реабилитации нацизма из-за колонки на НГС
Следователи отказались возбуждать уголовное дело против новосибирского маркетолога и краеведа Андрея Позднякова. Заявление на него было написано из-за авторской колонки на НГС о праздновании Дня Победы.
В конце мая следственный комитет РФ в Новосибирской области организовал доследственную проверку по ч.4 ст. 354.1 «Реабилитация нацизма с использованием СМИ».
Была назначена лингвистическая судебная экспертиза, которая не нашла никаких негативных высказываний о Дне Победы и ветеранах в тексте.
— В соответствии с заключением эксперта, негативной оценки дня 9 Мая как дня воинской славы и памятной даты России не выявлено. В статье так же не выявлено негативной оценки памяти о защитниках Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, памятников и военной формы России как символа победы в Великой Отечественной войне, — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.
Также в отказе имеется информация о заявителе, но Андрей Поздняков отказался называть его имя и фамилию, сославшись на то, что это персональные данные.
— Я сейчас думаю только одно — это удивительно, что у нас в стране опять возродился институт стукачества. Вот это действительно удивительно, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Поздняков.
В конце мая суд Центрального района Новосибирска оштрафовал на